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汪小菲保母跳抖音洩大S「4億豪宅內部」！經紀人發聲：又不是開箱

▲大S價值4億的豪宅疑似被保母（右）跳抖音而曝光。對此，經紀人則感到有些不滿：「又不是在開箱！」（圖／大S臉書、微博）
▲大S價值4億的豪宅疑似被保母（右）跳抖音而曝光。對此，經紀人則感到有些不滿：「又不是在開箱！」（圖／大S臉書、微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

中國富商汪小菲與大S結婚時請來的保母「小楊阿姨」，近日頻頻在抖音上露臉，靠著跳舞成功爆紅，不過背景疑似為大S的豪宅內部，引發爭議。對此，大S的經紀人廖瑋琪也感到有些不滿，直言：「誰會希望自己家裡一直被曝光？又不是在開箱。」

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據悉，這位「小楊阿姨」是汪小菲從中國聘請到台灣的保母，專門照顧小朋友，而這一待就是8年，即便汪小菲、大S離婚，她依舊待在台灣工作，深得雙方家庭的信任。

▲小楊阿姨（左圖右）跟汪小菲同框直播暴紅，她公開跳舞抖音帳號，背景疑似是大S家。（圖／小楊阿姨抖音）
▲小楊阿姨（左圖右）跟汪小菲同框直播暴紅，結果公開抖音帳號後，背景疑似為大S的豪宅。（圖／小楊阿姨抖音）
日前，小楊阿姨突然露臉，並與汪小菲一起直播帶貨，成為一名微博網紅，偶爾也會在抖音上面跳舞，但卻被外界質疑其背景疑似為大S的豪宅內部，意外衝上微博熱搜。

不過，這項行為與向來低調的大S互相衝突，也引發部分網友批評。對此，大S經紀人廖瑋琪回應：「誰會希望自己家裡一直被曝光？又不是在開箱。」語氣似乎有些不滿。

小楊阿姨先前也呼籲粉絲們，不要過問名人家事，「他們兩家的家事不要問，也不要寫在評論裡，這對我來說是最好的支持。」

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