許光漢「爸媽」現身信義區放天燈！郁方笑喊：粉絲應該要巴結我吧
電影《青春18x2 通往有你的旅程》導演藤井道人和女主角清原果耶特地來台參與宣傳，與監製張震和演員許光漢、屈中恆、郁方、曾少宗、廖慧珍、陳姸霏、李冠毅合體出席今（13）日在信義區舉行的首映會。許光漢在片中的「爸媽」屈中恆與郁方攜手現身，郁方搞笑問許光漢的粉絲們：「妳們應該要巴結我吧！我和身邊友人分享自己有個帥兒子，現在都自稱是許光漢的媽媽。」引起全場歡呼。
記者黃雅琪／台北報導
屈中恆與郁方在片中飾演許光漢父母，屈中恆直誇許光漢很有禮貌：「譬如說拍完一個鏡頭喊卡後，我只是站起來一下而已，他也跟著站起來了！」被前輩稱讚的許光漢害羞說：「長輩站我就不會坐。」郁方直言道：「光漢的禮貌是時下年輕人都應該要學習的！」透露許光漢在片場會化身「工作人員」，貼心幫忙大家搬道具、椅子。許光漢坦言一開始擔心對戲長輩會有生疏感，後來卻感受到滿滿的愛：「很像我的親生爸媽，感覺我做什麼都可以。」
「神戶KTV」是片中的經典場景，也是許光漢和陳姸霏打工的地方，兩人在片中經常鬥嘴、打鬧像極了親兄妹！陳姸霏表示：「我應該比較欠揍，都在欺負Jimmy（許光漢飾演）。」許光漢開玩笑喊道：「因為她揍我都真的揍，沒有啦開玩笑的。」同樣在神戶KTV打工的清原果耶，最羨慕大家在海邊玩耍的劇情：「我那時候真的很羨慕，其他演員都在下面認真玩，他們都玩得很認真，只有我一個人在岸上畫畫，我好想跟他們一起下去玩！」《青春18x2 通往有你的旅程》3月14日全台上映。
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