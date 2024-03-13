修平科大和太鼓隊首戰告捷 勇獲全國學生音樂比賽優等
教育部一年一度主辦的全國學生音樂比賽，是國內音樂界年度盛事。今年度全國學生音樂比賽於3月9日在苗北藝文中心舉行，台中修平科技大學和太鼓隊成立14年來，首次參加全國學生音樂大賽即傳捷報，獲得大專組打擊樂合組「優等」，師生皆感歡欣。
記者金武鳯/台中報導
修平科技大學和太鼓隊成立14年，由於精湛技藝與磅礡氣勢，為和太鼓隊帶來好口碑，以致，無論是校內重要慶典活動，或是校外公民營團體舉辦造勢活，都能看到修平和太鼓隊精湛擊鼓技藝與熱情表演，估計超過百餘場次。去年6月，修平和太鼓隊首次出戰，參加2023全台灣太鼓分組錦標賽，一戰成名，贏得評審團一致讚賞，勇奪大專組第1名，殊榮難得。
此次參加全國學生音樂大賽，也是14年來初試啼聲，竟然再傳捷訊，讓和太鼓隊成員樂翻了。據參賽學生表示，從去年得知要參加全國音樂比賽，全隊便積極備戰，以爭取最好成績；在指導老師帶領下，團員們利用課餘認真集訓，終能得到亮麗成績，可說是辛苦沒有白費。
修平科大應用日語系推廣「日本傳統技藝─和太鼓」，行之有年，是全國大專院校中，唯一擁有和太鼓體驗及課程的學校，不但請來專業師資指導大一新生鼓藝，也從課堂中了解和太鼓相關歷史的發展，為系上必修課程。
應用日語系系主任黃義銓表示，應日系參與訓練的學生，利用課餘時間勤奮練習，除了精進鼓藝，更培養團隊的默契，希望藉由和太鼓隊佳績，讓社會大眾瞭解，進而認同修平科大認真踏實的辦學理念與教育方針。此外，修平應日系也積極透過日本文化實作、海外實習、短期留學及雙聯學制等方式，培養學子的多元學習與發展，以提升職場的競爭力。