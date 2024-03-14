314白色情人節怕錯愛！命理師教1招快速看破孽緣 壞桃花立刻退散
3月14日白色情人就是今天，這個最早源自80年代、日本甜點店行銷手法的節日，主打這天是向情人回禮的日子。雖然起源帶有商業色彩，但時至今日已是粉紅泡泡氛圍滿滿的節日，在這天看著別人成雙入對，特別想談戀愛，卻又怕愛錯人而裹足不前。別怕！命理師簡少年教簡單1招，幫你看速看破孽緣，迎接真愛。
記者徐銘穗/綜合報導
簡少年在著作《簡少年現代生活改運書》中分享，一名屏東女孩畢業後北漂台北工作，在生日派對上認識了J先生，兩人進而相戀並決定同居，之後J先生到女孩家中幫忙打包，從她兒時照片中認出了自己，原來他倆奶奶都住屏東，2人曾在童年不期而遇，還拍下「合影」，這段從小註定的緣分也讓兩人最終步入禮堂。(撒花~)
現在人工作忙碌，加上交往軟體盛行，總喜歡滑交友網找真愛，「很多人一次遇到3~5個潛在對象，就來問我誰才是真命天子／天女！」簡少年說，可通過研究紫微斗數、分析八字命理、細察面相分辨是正緣還是孽緣。此外，利用紫微斗數中的太歲入卦，把你的紫微斗數命盤結合對方的出生年月日，從中判斷你和對方的緣分，及是否值得發展這段關係。
這4招對你來說有點複雜嗎？有沒有快篩法？別急！簡少年分享，紫微斗數中還真有1招能幫你快速辨識孽緣，那就是檢視你的「交友宮」，如交友宮是貪狼星並標示為「忌」，就代表和貪狼星的人交友可能會帶來不幸。同樣的，如果你的夫妻宮有武曲星且寫著「忌」，那麼愛上武曲星的人可能會為你帶來厄運。