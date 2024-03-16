太陽花10週年／那年一起高唱島嶼天光的學運領袖　現在都去哪了？

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318學運後隔年，時代力量成立，黃國昌擔任首任黨主席，獲時力提名參選新北第十二選區立委，黃國昌順利於2016年打敗7連霸的國民黨李慶華當選立委。黃國昌擔任時力區域立委任內經歷罷免風波，雖然順利挺過罷免，但是仍於2018年宣布辭去時力黨主席，同年8月放棄區域立委連任，轉戰不分區立委。2020年1月，因時代力量政黨票不足，黃國昌未能連任。
立委連任失利後，黃國昌與時力進行漸遠。2023年11月宣布退出時代力量，加入台灣民眾黨，擔任民眾黨不分區立委候選人第2順位，且在2024總統與立委選舉中，民眾黨以22.07%，取得國會不分區立委8席，黃國昌重回立院。現為民眾黨立院黨團總召。
林飛帆加入民進黨被戲稱「林九萬」
太陽花運動後，林飛帆於2015年1月入營服替代役。2016年1月13日，林飛帆退役後投入時代力量及綠社盟的輔選工作。選後他曾在兩岸協議監督條例、張景森失言風波等事件對即將執政的民進黨提出建言，但均未獲得具體回應。隔年林飛帆前往英國倫敦政經學運就讀，獲得碩士學位。
2019年7月，林飛帆加入民進黨擔任副秘書長，但因其先前多次批評民進黨，言行前後不一的行徑引發諸多批評，而他月薪9萬元，與一般年輕人的起薪有極大的差異，也造成網友戲稱他為「林九萬」。2024立委選戰，民進黨園原本擬徵召林飛帆參選北市中山北松山選區立委，但爆發黨內性騷風暴，且如滾雪球般越滾越大，其中一案被指主管吃案，林飛帆正是當時負責督導的副秘書長。林飛帆於2023年6月14日宣布退選，現任民進黨智庫新境界文教基金會董事。
陳為廷涉性騷擾事件退選立委
陳為廷在就讀清華大學時就活躍於社運。2015年擔任時代力量黨新竹立委候選人邱顯智的競選總幹事，加入時代力量。陳為廷雖然在2014年甄試進入清華大學社會所碩士班，但因為輔選等事務導致缺課過多，在2015年9月遭學校退學。
2014年陳為廷宣布參選苗栗縣立委，同年12月遭踢爆在2008年就讀高中時期曾經在捷運上對一名高中女學生襲胸，之後公車與夜店等性騷事件連環爆，陳為廷被迫宣佈退選立委。之後擔任過時代力量立院黨團助理、新竹市議員林彥甫的助理。
賴品妤「政二代」從政連任失利
賴品妤為民進黨新潮流成員賴勁麟的女兒，318學運期間因亮眼外型被封為「社運女神」，2020選戰靠打反服貿、抗中保台牌及新潮流二代等因素，賴品妤以不到3000票「爆冷」險勝國民黨李永萍，當選新北第十二選區立委。
2024立委選戰賴品妤尋求連任，由於她的父親賴勁麟擔任雲豹能源公司董事長，仰賴綠能政策，營收上百億元，身兼18間公司董座，在選舉期間被貼上「雲豹小公主」標籤猛烈攻擊，加上地方人士質疑賴品妤經營地方不力，最後連任失利，敗給國民黨對手廖先翔。
吳崢選戰三連敗
太陽花學運後，吳崢加入時代力量，2018年參選北市第三選舉區（松山、信義區）市議員落敗。2019年11月8日，吳崢宣布因理念不合與北市議員林亮君一同退出時代力量。2022選戰，吳崢再戰參選北市第三選舉區，以396票之差成為落選頭
2024立委選戰，民進黨中央執行委員會徵召吳崢代表「民主大聯盟」入黨參選2024年新北市第八選舉區（中和區）立法委員，最終敗給中國國民黨籍候選人張智倫。2024年1月22日，吳崢接任民進黨新聞輿情部主任兼發言人。
黃郁芬外遇助理躍上社會新聞
黃郁芬與多數太陽花運動領袖一樣出身國立清華大學人文社會學系，因擔任太陽花學運前期發言人，部分網友比喻她為「台灣小柴玲」。太陽花學運後，黃郁芬曾擔任立委林昶佐國會助理。2018地方選戰，披時力戰袍的黃郁芬、林亮君、林穎孟三人同時選上北市議員。
2020年8月5日，因不認同黨內匿名、抹黑與放話文化宣布退出時力。失去政黨奧援後，黃郁芬2022選戰連任失利。隔年出任出任民進黨派系正國會政策中心主任。黃郁芬在2022年與交往5年的男友結婚，但遭指控其同年底與助理謝男有親密行為。報載黃郁芬與外遇對象有親暱對話、擁抱和親吻等行為，2人甚至在一家溫泉酒店停留約4小時。對此，配偶訴請離婚賠償，3月時法院判決認為謝男侵害配偶權，應賠償40萬元。