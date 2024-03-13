F.I.R.阿沁嫩妻花花染毒！住處搜出大麻　尪急回應：我們一起面對

阿沁妻子持大麻遭逮！6000萬新家住不到半年淪毒窟　超狂裝潢曝光

▲阿沁（右）與妻子花花豪砸6000萬元在台北市大安區置產，結果新家住不到半年竟淪為毒窟，讓人相當震驚。（圖／G-Zing提供）
▲阿沁（右）與妻子花花豪砸6000萬元在台北市大安區置產，結果新家住不到半年竟淪為毒窟，讓人相當震驚。（圖／G-Zing提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

前「F.I.R.」成員阿沁的老婆花花（李汶靜），今（13）日遭警方搜出台北市家中藏有2級毒品大麻。稍早，花花也已經結束檢方複訊，並向社會大眾道歉。事實上，阿沁過去曾公開透露，這棟位在台北市大安區的住宅，是他們花了6000萬元置產、裝潢，月開銷突破30萬元，沒想到新家才住不到半年就淪為毒窟。

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▲阿沁砸6000萬買房，豪宅卻成毒窟。（圖／翻攝阿沁臉書）
▲阿沁砸6000萬買房，豪宅卻成毒窟。（圖／翻攝阿沁臉書）
去年10月，阿沁曾在活動上分享，夫妻倆為了家人的學區，豪砸5000萬元在台北大安區買了2戶打通約70坪的中古屋改建，並將裝潢設計全程交給老婆處理，由於是老屋，裝修的地方多，再加上他要求屋內要有錄音室，光是裝潢費就破千萬，總計花費6000萬元。

▲阿沁1個月房貸將近20萬。（圖／翻攝阿沁臉書）
▲阿沁1個月房貸將近20萬。（圖／翻攝阿沁臉書）
此外，阿沁當時還補充，光是房貸一個月就接近20萬元，若再加上家人私校的每月10萬元學費，月開銷就突破30萬元。但他認為，投資在房子和家人身上是值得的事情。

▲阿沁70坪新家裝潢個人錄音室。（圖／翻攝阿沁臉書）
▲阿沁70坪新家裝潢個人錄音室。（圖／翻攝阿沁臉書）
好在阿沁靠著歌曲版稅，以及寫歌的費用，經濟狀況勉強還挺得住。沒想到住不到半年，隨著花花持毒被逮，新家竟直接變為毒窟，讓人相當震驚。稍早，花花也已經結束台北地檢署的複訊，神情憔悴地走出門外，並向社會大眾鞠躬道歉，承諾未來會努力恢復身心健康，強調這和老公阿沁沒有關係。至於詳細案情如何，還有待檢方調查說明。

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