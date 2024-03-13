阿沁妻子持大麻遭逮！6000萬新家住不到半年淪毒窟　超狂裝潢曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，阿沁當時還補充，光是房貸一個月就接近20萬元，若再加上家人私校的每月10萬元學費，月開銷就突破30萬元。但他認為，投資在房子和家人身上是值得的事情。
好在阿沁靠著歌曲版稅，以及寫歌的費用，經濟狀況勉強還挺得住。沒想到住不到半年，隨著花花持毒被逮，新家竟直接變為毒窟，讓人相當震驚。稍早，花花也已經結束台北地檢署的複訊，神情憔悴地走出門外，並向社會大眾鞠躬道歉，承諾未來會努力恢復身心健康，強調這和老公阿沁沒有關係。至於詳細案情如何，還有待檢方調查說明。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995