蘇丹紅風暴延燒！陳建仁下令本月底前提出精進檢驗SOP

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陳建仁說，政府會秉持資訊公開透明的原則，絕不放任寬貸不肖業者，必定嚴懲重罰，重建國人對食安的信心。也希望透過食安會報的召開，讓相關部會共同研討食品安全相關精進管理措施，並請食安會報委員提供更多建議，讓食品安全工作做得更好。
隨後，陳建仁在聽取行政院食品安全辦公室「台糖肉品檢出西布特羅事件檢討與精進」報告後表示，行政院已於上周召開記者會，向社會大眾說明本案調查結果，並確定本次事件屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈並無乙型受體素污染風險，國人可以安心選購國產豬肉。
陳建仁指出，本次事件屬特殊個案，需以嚴謹態度審慎應處，請食品安全辦公室及衛生福利部邀集各縣市相關單位、食安會報委員及專家學者等，針對食品檢驗結果異常處理程序及違規公布等相關作業流程進行檢討與改進，並於本月底前訂定標準作業程序（SOP），讓第一線負責食品安全查驗業務的同仁能有所依循，同時亦須定期加強檢驗人員教育訓練，以持續精進查驗作業。
陳建仁表示，中央與地方政府一定要團結合作，並加強溝通聯繫，共同守護國人食品安全。未來如有發生食安事件，相關單位也須在第一時點向民眾清楚說明，以遏止錯假訊息蔓延，避免類似情事再次發生。
針對衛生福利部「進口辣椒粉檢出蘇丹色素事件檢討與精進」報告，陳建仁表示，該事件擴及層面甚廣、影響社會甚鉅，相關部會已儘速追查相關原料輸入情形，並清查下游產品流向。政府會持續盤點相關管理辦法與作業流程，務實檢討現有管理法規與機制，對於不足或窒礙難行之處會迅速補強或再精進，而他也會敦促相關部會積極查察，並加強與地方政府溝通合作，確認擴大清查範圍，務必讓該事件在本月底前能夠儘速收斂，而對於業者不法行為，政府絕不寬貸，一定從速從嚴、實查嚴辦。
陳建仁請衛福部務必要再精進「食品雲」上資料的正確性、完整性及時效性，以及時追溯有問題的產品，即時遏止風險擴散。另請食藥署持續精進輸入食品檢驗機制，一旦抽驗發現問題，就要儘速回溯該業者過往的輸入紀錄，並予以課責及銷毀違規產品，同時須全面清查其食品輸入來源國廠商，將有問題之廠商名單列入紀錄，避免國內其他業者繼續向該廠商輸入食品。
最後，為加強民眾對於食品安全資訊的了解及建立風險管理概念，陳請相關部會務必加強食安文化及食農教育的宣導，讓民眾了解不能加入食品的化學物質及食品安全，建立完善的風險概念，避免有疑慮時產生恐慌或誤信錯假消息。