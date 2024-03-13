央視記者採訪河北爆炸也受阻！中國記協不忍了：通稿能代替報導嗎
中國河北省三河市燕郊小張各莊村一家社區餐廳，今（13）早發生爆炸意外，造成2人死亡26人受傷。事發後，中國《央視》記者前往現場採訪，要進行連線報導卻遭當地警察與相關人員阻止，影像在社群網路流傳引發熱議。對此，連中國記者協會都看不下去，提出3個問題靈魂拷問北京，「記者是添亂嗎？記者應該進行採訪嗎？一紙通稿真能代替現場報導嗎？」
記者倪浩軒/綜合報導
據三河市當局表示，爆炸造成2死26傷，爆炸原因是因瓦斯外洩，現場搜救工作已經結束，但是為何發生瓦斯外洩還要進一步調查釐清。而在事發後有《央視》記者在現場進行直播時被打斷，還有記者稱自己在現場被10多人推擠阻止報導，一場爆炸意外卻連官媒記者都無法採訪，引發網友熱議。
對此，中國記者協會晚間發聲表示，若記者採訪受阻為真，不禁要提出3個問題：
記者該進行採訪嗎？
應該。如此重大的公共安全事故，民眾都在期盼了解更多資訊。記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最大程度回應民眾關切，制止謠言傳播。
記者是添亂嗎？
不是。記者如實報導現場情況，冷靜專業客觀進行報導，遵守新聞倫理規範，能最大程度緩解公眾焦慮、保障人民的知情權。在鏡頭被擋、進行調整後，記者還說「來自應急、消防和公安的力量正在介入...」
一紙通稿真能取代現場報道嗎？
不能。沒有媒體記者，大眾會怎麼找答案？一是看官方發布的通稿，二是看網路上廣泛流傳的各種資訊。但官方通稿不會面面俱到，網傳資訊易滋生謠言，媒體對資訊的補充顯得格外重要。
中國記者協會最後呼籲，重大事故發生後，政府除了全力搜救，妥善安置受災群眾，也要為記者採訪提供便利，「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。