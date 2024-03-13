李亦伸專欄／東泰高中外籍生韓得勝　HBL史上最具統治力球員

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東泰八強賽6勝1敗摘下第一，HBL四強決戰將與二連霸光復高中率先決戰，另一組四強對決是松山vs.南山，一旦東泰能闖過光復這一關，東泰很有機會摘下今年HBL冠軍。
八強賽東泰唯一輸的一場比賽就是光復高中傑作，光復85：61狠狠修理東泰。這場球韓得勝打出20分+20籃板表現，但東泰板凳原本就沒人扛得住場面，主力後衛182公分傅宥翔 16投1中只得3分，表現大走樣，其中三分球7投0中，三巨頭失一巨，東泰上半場28：55就被光復打趴。
東泰輸光復另一個因素是全場發生25次失誤。
光復八強賽輸了兩場，拚到八強賽最後一天才晉級四強，光復兩敗分別是71：74輸南山，53：64輸松山。
今年HBL最後四強決賽很有意思，東泰奪冠機率很高，因為韓得勝禁區統治力十足，只要東泰三巨頭178公分後蔡承翰、182公分傅宥翔、 194公分前鋒韓得勝表現正常，即使東泰板凳深度不足，東泰還是有機會主宰四強決戰。
光復確實很懂得如何打東泰。
光復剋制東泰戰略其實很簡單，一全面壓迫蔡承翰、傅宥翔兩人持球，讓兩人出手勉強，在很不舒服情況下選擇出手，降低命中率。二全面包夾韓得勝，製造韓得勝6次失誤。
八強賽光復大勝東泰一役，東泰三巨頭一共失誤16次，蔡承翰23投6中，傅宥翔16投1中，兩人表現完全失常，只靠韓得勝一人苦撐大局。
光復儼然就是東泰「天敵」，但東泰只要能強壓光復，以韓得勝在禁區宰制力，冠軍戰不論打松山還是南山，東泰奪冠機率會提升許多。
韓得勝對光復比賽勢必要展現非凡統治力，這也是我會說今年HBL最後四強決賽非常特別的原因，韓得勝幾乎就是HBL史上最具統治力球員和外籍生，他能不能改變HBL生態，幫助東泰奪冠，甚至影響未來HBL引進外籍生趨勢，很有啟發意義。
高中籃球都很生嫩，比賽千變萬化，戰局難測，超強統治力禁區球員韓得勝，就有可能決定一、兩場關鍵比賽，幫助東泰創造歷史。
東泰今年HBL球季最經典一戰是八強賽打能仁家商，東泰先發五人打滿全場，94：89力克能仁，韓得勝36分、22籃板，把最難纏、最有速度和反擊能力能仁家商打出四強。
用五人打滿全場，東泰四強決戰先打光復，這樣的場面和內容很可能再次發生。
HBL最後四強決賽看什麼?當然是看韓得勝這個外籍生如何統治比賽。
韓得勝能不能帶領東泰克服所有挑戰和難關，東泰教練高丁國柱能不能再次複製當年他帶領屏東高中「屏中五虎」打進冠軍戰歷史，成就傳奇，今年HBL最後四強非常精采。
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