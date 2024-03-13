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地震快訊／東部外海「1小時連3震」！規模最大4.5　北台灣晃很大

▲今（13）日深夜截至晚間10點40分，宜蘭外海連續發生3起顯著有感地震，芮氏規模皆在4以上，最大為芮氏規模4.5。（圖／中央氣象署）
▲今（13）日深夜截至晚間10點40分，宜蘭外海連續發生3起顯著有感地震，芮氏規模皆在4以上，最大為芮氏規模4.5。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

今（13）日深夜截至晚間10點40分，宜蘭外海已經發生連3起顯著有感地震，芮氏規模皆在4以上，其中最大的在晚間9點36分，芮氏規模4.5，深度都介於20至30公里，屬於「極淺層地震」，而3起地震震央則都在龜山島附近，推測是「沖繩海槽」擴張引起的「張裂型地震」。

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2024年3月13日晚間，龜山島附近在晚上9點36分先是出現芮氏規模4.5地震，隨後在晚間9點52分、10點26分，分別再發生芮氏規模4.1、4,2的地震。3起地震最大震度落在2至3級，最大的芮氏規模4.5，從基隆至南投、花東都有感，後兩起則是宜蘭、花蓮、新北有感。

今（13）日晚間21點36分，北部發生有感地震。（圖／中央氣象署）
▲今（13）日晚間9點36分，北部發生芮氏規模4.5有感地震。（圖／中央氣象署）
事實上，龜山島發生群震的類似情況，在2024年2月25日就曾發生，當時是從下午2點至晚上10點，連續出現4起地震，中央氣象署地震資料課科長何美儀何美儀說明，這些地震發生原因推測是「沖繩海槽擴張」導致，龜山島附近每隔一段時間就會出現類似情況。

沖繩海槽是菲律賓海板塊向西北方擠壓歐亞板塊，導致琉球海溝後方岩石圈擴展而形成的弧後盆地，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，近期龜山島周圍的地震「深度都極淺」，從這點可以推估，這些地震的並非發生在「板塊隱沒帶」，而「沖繩海槽」擴張引起的「張裂型地震」，在龜山島時不時就會出現，雖然據研究發現，大概3個月就會發生群震，但實際上並無明確週期。

▲晚上9時52分台灣東部海域發生芮氏規模4.1的小區域地震，震央在宜蘭縣政府南南東方41.8公里處。（圖／中央氣象署）
▲今（13）日晚間9點52分，台灣東部海域發生芮氏規模4.1的小區域地震。（圖／中央氣象署）
▲今（13）日晚間10點26分，台灣東部海域發生芮氏規模4.2的小區域地震。（圖／中央氣象署）
▲今（13）日晚間10點26分，台灣東部海域發生芮氏規模4.2的小區域地震。（圖／中央氣象署）

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