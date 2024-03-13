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美國眾議院壓倒性多數通過TikTok禁令！中國外交部警告：必將反噬

▲美國眾議院13日院會表決通過法案，要求中國母公司字節跳動撤資TikTok，票數是壓倒性地352票贊成對65票反對。（圖／翻攝自Pixabay）
▲美國眾議院13日院會表決通過法案，要求中國母公司字節跳動撤資TikTok，票數是壓倒性地352票贊成對65票反對。（圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

美國眾議院13日院會表決通過法案，要求中國母公司字節跳動撤資TikTok，否則就要在美國被禁用，票數是壓倒性地352票贊成對上65票反對。法案之後將送到參議院表決，後續發展仍待觀察。中國外交部發言人汪文斌在眾議院表決前曾警告，美國打壓TikTok的行為，是不公平競爭與霸凌，「最終必將反噬美國自身」。

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根據《CNN》報導，眾議院院長強生在法案通過後表示，敦促參議院也盡快批准法案，讓法案能夠交給拜登簽署生效。強生強調，「TikTok允許中國共產黨向我們的年輕人推送有害內容並從事惡意活動，例如獲取民眾的所在位置、購買習慣、聯繫人和隱私數據。今天的投票結果表明國會兩黨反對中國企圖監視和操縱美國人的決心」。

在法案通過後，TikTok回應稱現在將把注意力轉移到參議院，試圖在參議院的表決中阻止法案過關。TikTok也批評眾議院火速通過法案的快速審議行為，將對美國廣大的1.7億TikTok用戶造成衝擊。

《CNN》報導指出，法案在參議院會否通過還不清楚，目前參議院的領袖們並未明確表達將會批准法案的意向。

對於TikToK禁令，川普的態度與眾議院不同，他曾說過「許多小孩如果沒有它就會發瘋...TikTok有很多好處，但也有很多壞處」，TikTok對國家安全構成威脅，但禁止該app只會「傷害到一些孩子」，並讓Meta的臉書更加強大，而「非常不誠實」的臉書才是人民「真正的敵人」。

中國外交部發言人汪文斌則表示，美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取欺凌行徑的做法，擾亂企業的正常經營活動，損害國際投資者的信心，破壞正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

對於眾議院通過TikToK禁令，英國倫敦國王學校（King's College London）的公共政策助理教授薩瑪拉斯（Georgios Samaras）表示，該法案是一項大膽的政治舉動，開創了「激進的先例」，可能會促進更多西方國家跟進，最終對於其他社群網路平台也或會帶來影響。

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