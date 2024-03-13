美國眾議院壓倒性多數通過TikTok禁令！中國外交部警告：必將反噬

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在法案通過後，TikTok回應稱現在將把注意力轉移到參議院，試圖在參議院的表決中阻止法案過關。TikTok也批評眾議院火速通過法案的快速審議行為，將對美國廣大的1.7億TikTok用戶造成衝擊。
《CNN》報導指出，法案在參議院會否通過還不清楚，目前參議院的領袖們並未明確表達將會批准法案的意向。
對於TikToK禁令，川普的態度與眾議院不同，他曾說過「許多小孩如果沒有它就會發瘋...TikTok有很多好處，但也有很多壞處」，TikTok對國家安全構成威脅，但禁止該app只會「傷害到一些孩子」，並讓Meta的臉書更加強大，而「非常不誠實」的臉書才是人民「真正的敵人」。
中國外交部發言人汪文斌則表示，美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取欺凌行徑的做法，擾亂企業的正常經營活動，損害國際投資者的信心，破壞正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。
對於眾議院通過TikToK禁令，英國倫敦國王學校（King's College London）的公共政策助理教授薩瑪拉斯（Georgios Samaras）表示，該法案是一項大膽的政治舉動，開創了「激進的先例」，可能會促進更多西方國家跟進，最終對於其他社群網路平台也或會帶來影響。