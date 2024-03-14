長榮航去年淨利215.9億！EPS 4.01元創高 客運營收年增326%
長榮航空13日發布2023年財報，2023年營業收入新台幣1878億1300萬元，較2022年增加48%；本期淨利新台幣215億9400萬元，每股盈餘新台幣4.01元創下新高。長榮航空與合併子公司2023年合併營業收入新台幣2003億5700萬元，較2022年增加45%；合併本期淨利新台幣231億300萬元。
記者許若茵／台北報導
長榮航空說明，客運營收新台幣1358億元，較2022年增加新台幣1039億元，年增326%，2023年載客數1127萬人次，年增410.9%，客運承載率83.1%，單位收益年增5.5%。因應報復性旅遊需求，客運航班已恢復至疫前83%，航網有序恢復及航班靈活調度，優化營收創歷史新高。
至於貨運營收則為新台幣414億元，較2022年減少新台幣489億元，年減54.2%。長榮航空指出，2023年載貨量70萬噸，年減16.7%，貨運承載率72.8%，單位收益下滑44.8%，上半年全球因高庫存、高利率、高通膨、低消費等衝擊，艙位供過於求致量價齊跌，下半年因電商貨量激增，帶動價量增長，全年營收仍超過疫前水準。