中職開季分析／台鋼雄鷹第一年！洪總拚千勝　關鍵就看王柏融　

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第一年台鋼並沒有一軍成績可以參考，二軍成績為40勝36敗，4和，不是二軍第一，但短期賽的話，台鋼雄鷹應該是很可怕，因為在二軍總冠軍賽，洪總施展「魔法」，以橫掃之姿，擊敗富邦悍將二軍，戰力來看，最大補強是王柏融，還有郭永維、藍寅倫、王溢正等，洋將部分也有一定期待，哈瑪星、後勁、魔鷹還有雷公等，都很有實力。日籍笠原祥太郎、小野寺賢人也都可以勝任先發位置。
教練團變動：
Out：無
In：林百亨（客座教練）、吳承翰（二軍外野守備兼跑壘教練）、邱俊文（二軍內野守備教練）
球員變動：
Out：無
In：王柏融、郭永維、賴鴻誠、施子謙、江承諺、陳文杰、王躍霖、許峻暘
球評分析：
名球評「東哥」黃忠義表示，台鋼實力不容忽視，第一年年輕球員會很興奮，對年輕球員來說都是好現象，但賽季比較長，多少會有高低起伏，加上可能有身體狀況出現，能否整季維持是關鍵，洪總有一定帶兵經驗，不會拿戰績開玩笑，台鋼洋將也有一定水準，就看王溢正這些好手能否帶領球隊突圍。
黃忠義表示，杜家明可能會是比賽中的活棋之一，熱身來看，壓力不會太大，而台鋼要利用這些季賽有經驗的選手，讓球隊更有競爭力。
奪冠機率：10％
本土戰力分析：王柏融就是關鍵
王柏融在經過旅日5年的洗禮後，終於回到台灣，加入台鋼雄鷹，他跟洪總再續前緣，加上王溢正、藍寅倫等好友都在，熱身賽看來很自在，打擊教練路易士也對王柏融寄予厚望，希望他可以展現「旅日大王」的身手。
台鋼第一年要想辦法跟其他五隊競爭，除了投手戰力外，打擊方面也是洪總過去帶兵很強調的一環，王柏融可以擔任三棒，也可以直接拿來啟用4棒，有他跟魔鷹一起組成中心棒次，他隊也要特別小心。
洋將戰力：地名入標、台鋼洋將哈瑪星、後勁都很有特色
台鋼找來哈瑪星洋投打響第一砲，他因為名字跟洪總故鄉一樣，形成話題，而第二位洋將魔鷹，上看單季20轟以上實力，他被譽為是近年史上最大號洋將，比霸帝士等都還有實力。
日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人都是先發類型，台鋼也找來後勁擔任「備案」，有機會以本土擔綱中繼、後援角色，去年在二軍表現出色的陳柏清，加上黃群等球員，以及賴鴻誠、王躍霖的角色會稍微吃重。
洪總過去曾待過高屏生活雷公，這次洋投也找來球速155公里以上的超級強投「雷公」，他將成為台鋼最後一張王牌，若表現優異，可以媲美過去洪總Lamigo時期愛將米吉亞，或許也會收到不錯效果。
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