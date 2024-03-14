NBA／不等了！LaVine預計新賽季才回歸 美媒：公牛將啟動交易
芝加哥公牛（NBA）頭好球星Zach LaVine在2月動刀治療右腿傷勢整季報銷，並在近日受訪時透露「復健進度超前，可望在新賽季開季就滿血回歸」，但根據《NBC Sport》記者K.C. Johnson表示，「公牛依舊會嘗試在今年夏天交易Zach LaVine。」
記者張志宇／綜合報導
本季公牛在賽季中兜售Zach LaVine是眾所皆知的事，其中邁阿密熱火、洛杉磯湖人與費城76人都是潛在球隊，但相較於Alex Caruso與DeMar DeRozen的市場價值，Zach LaVine所收到的報價並不好，且隨著本季Zach LaVine整季報銷，公牛就沒有再對外尋求交易。
根據記者K.C. Johnson透露，「這個休賽期交易走Zach LaVine仍是公牛的目標，且LaVine陣營並不排斥被公牛交易，但Zach LaVine還有3年1.38億美元的合約，屆時薪資匹配可能將成為交易的一大阻礙，其中擁有良好薪資空間的底特律活塞對交易得到LaVine十分感興趣。」
雖LaVine不排字被交易，但記者K.C. Johnson則強調，「此交易案並非LaVine主動要求，如果下賽季還未公牛效力，他將樂意回到球隊繼續效力。」
Zach LaVine目前仍還在復健階段，預計將在下個月才會回歸賽場，本季留下場均19.5分5.2籃板3.9助攻的成績。