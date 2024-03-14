限5天！7-11冰棒、地瓜買1送1　白色情人節巧克力20元「砍剩3折」

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」限時3天，在3月15日至3月17日登場，本周同樣又刷一排「買一送一」差點賓果，現煮飲品有大杯精品美式買1送1，精品燕麥拿鐵買2送1。
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迎接3月18日國際早餐日，7-11在APP推出奶茶、咖啡買4送2，相當於寄杯6.7折。另有咖啡＋三明治組合優惠，換算下來，「大杯拿鐵＋49元三明治」原價104元、組合價80元，等於是7.7折。
🟡全家便利商店
全家會員優惠自3月13日至3月17日限時5天，本周DM共23款商品，其中多達8款都是買一送一，包括FMC天然水610ml平均10元、Let's Café咖啡拿鐵平均30元、HERSHEY'S巧克力平均20元、壽司米1.5公斤平均100元、李施德霖綠茶漱口水70元。
周末另有限定好康，3月15日至3月17日期間、五六日限時3天，特大杯美式第2杯10元，單杯原價60元、平均單杯特價35元，5.8折也頗接近滿一送一了。此外，霜淇淋第2支也是10元，平均單支30元。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，3月13日至3月17日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款商品中，買一送一共3款，樂法海洋深層小氣泡500ml平均15元、UCC無糖黑咖啡平均15元、農心辛拉麵香辣雞肉平均30元。
迎接314白色情人節，多款巧克力促銷，像是指定樂天巧克力20元、明治條裝巧克力20元、明治夏威夷豆可可30元等，都比買一送一半價還便宜，最低下殺3.8折。
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