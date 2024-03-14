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黃子佼再度現身應訊！受害網紅揭和解協調進度「不想再有交集」

▲Zofia昨（13）日發文揭露與黃子佼協調和解進度，坦言不想再對方有任何交集。（圖／資料照）
▲Zofia昨（13）日發文揭露與黃子佼協調和解進度，坦言不想再對方有任何交集。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼去年捲入性騷風波，遭旅法網紅Zofia爆料多年前對她強吻、拍裸照，還有不少被害人，黃子佼至今沉寂演藝圈，昨（13）日再度以被告身分到台北地檢署出庭應訊。Zofia也在臉書上做出回應，透露兩人已和解，並且不想再與對方有任何交集。

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▲黃子佼（右一）除夕和孟耿如家人圍爐。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）仍在家休養中，尚未回歸演藝圈。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
Zofia昨日在臉書上，對於黃子佼現身應訊做出回應，她透露兩人的和解目前已協調完成，「如同之前新聞報導所寫，『公開道歉是我唯一和解條件，並且分文未取』。」Zofia也表示自己的生活已恢復平靜，並且不想再與黃子佼有任何的交集。

▲Zofia透露與黃子佼已達成和解。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
▲Zofia透露與黃子佼已達成和解。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
上個月7日，黃子佼透過臉書向Zofia道歉，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」

回顧黃子佼的性騷風波，去年6月Zofia在臉書上寫下長文，透露自己17歲時，被電台主持人在車上強吻、帶進房間拍上半身裸照等，文中暗示主角就是知名主持人黃子佼，Zofia也收到許多受害者來信，揭露不只她一人受害。事後，黃子佼開直播承認，自己就是Zofia文中的主角，還爆了13位藝人包含大小S、陶晶瑩、曾國城等人的黑料；也說明自己會有誘拍裸照等行為，都是因為小時候親眼目睹母親和外遇對象發生關係，才會留下陰影。直播結束後黃子佼情緒失控傷害自己，被送往醫院救治，目前仍在休養中，尚未回歸演藝圈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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