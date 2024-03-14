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海地過渡委員會談判不順　幫派頭目：將持續戰鬥

▲海地首都太子港，爆發警察與幫派分子的槍戰。（圖／美聯社）
▲海地首都太子港，爆發警察與幫派分子的槍戰。（圖／美聯社）

中央廣播電臺

隨著相關各方致力於建立一個過渡管理機構、來取代即將下台的海地總理亨利(Ariel Henry)，勢力強大的海地幫派頭目13日誓言，將持續已導致國家陷入混亂的戰鬥。

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控制海地首都太子港(Port-au-Prince)大部分地區的幫派分子，在近2週前發起一場武裝行動，表示他們計劃推翻亨利，導致海地陷入暴力衝突並可能發生饑荒和內戰。

在美國、聯合國和加勒比海地區代表11日舉行緊急會議後，亨利同意辭職，會中並為海地人民在能夠舉行選舉之前，組成一個過渡總統委員會制定藍圖。

但是綽號「烤肉」(Barbecue)的幫派首領謝里齊耶(Jimmy Cherizier)13日表示，他的武裝團體聯盟「並不在乎亨利的辭職」。

這名遭到聯合國制裁的前海地警察告訴西班牙語的W電台(W Radio)，他們將持續為解放海地而戰。

海地自2016年以來就不曾舉行全國大選，目前沒有國會或總統。2021年時任總統摩依士(Jovenel Moise)遇刺身亡後，亨利就上台掌權。

亨利在訪問肯亞後被困在波多黎各。他此行是希望敲定肯亞領導聯合國同意的警察部隊、恢復海地秩序的計畫細節。

亨利在11日晚間宣布，他已同意在過渡委員會成立後辭職。

這個過渡委員會7名有表決權的成員，將來自海地各方的政黨、民間部門和蒙大拿集團(Montana Group)。蒙大拿集團是一個民間社會聯盟，在摩依士遇刺後曾提議在2021年組成臨時政府。

委員會中還有兩個沒有投票權的席位，一個給公民社會團體，另一個則屬於教會。

這個機構被認為應該很快就會任命一位臨時總理。

美國國務院12日表示，這個委員會應該會在24或48小時內組成，但這項談判進展艱難，法新社聯繫的大多數各方表示尚未達成協議。

和摩依士關係密切的政黨已選出過渡機構代表，但效忠亨利的政治人士仍對誰將代表他們意見分歧。

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