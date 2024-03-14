海地過渡委員會談判不順　幫派頭目：將持續戰鬥

我是廣告 請繼續往下閱讀
在美國、聯合國和加勒比海地區代表11日舉行緊急會議後，亨利同意辭職，會中並為海地人民在能夠舉行選舉之前，組成一個過渡總統委員會制定藍圖。
但是綽號「烤肉」(Barbecue)的幫派首領謝里齊耶(Jimmy Cherizier)13日表示，他的武裝團體聯盟「並不在乎亨利的辭職」。
這名遭到聯合國制裁的前海地警察告訴西班牙語的W電台(W Radio)，他們將持續為解放海地而戰。
海地自2016年以來就不曾舉行全國大選，目前沒有國會或總統。2021年時任總統摩依士(Jovenel Moise)遇刺身亡後，亨利就上台掌權。
亨利在訪問肯亞後被困在波多黎各。他此行是希望敲定肯亞領導聯合國同意的警察部隊、恢復海地秩序的計畫細節。
亨利在11日晚間宣布，他已同意在過渡委員會成立後辭職。
這個過渡委員會7名有表決權的成員，將來自海地各方的政黨、民間部門和蒙大拿集團(Montana Group)。蒙大拿集團是一個民間社會聯盟，在摩依士遇刺後曾提議在2021年組成臨時政府。
委員會中還有兩個沒有投票權的席位，一個給公民社會團體，另一個則屬於教會。
這個機構被認為應該很快就會任命一位臨時總理。
美國國務院12日表示，這個委員會應該會在24或48小時內組成，但這項談判進展艱難，法新社聯繫的大多數各方表示尚未達成協議。
和摩依士關係密切的政黨已選出過渡機構代表，但效忠亨利的政治人士仍對誰將代表他們意見分歧。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
海地等待新政府到位 聯合國部隊進駐存疑
海地總理亨利請辭 外交部密切關注情勢發展
海地總理辭職 美國官員：歡迎他留在美國