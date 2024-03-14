天氣預報／冷氣團明天說掰！氣象署曝下波變天時間　雨彈狂掃3地

情人節天氣回暖！今明「早晚溫差」達10度　下波強烈冷氣團時間曝

▲大陸冷氣團減弱，今天各地開始回暖，但日夜溫差較大，下週可能又有強烈大陸冷氣團來襲。（圖／記者陳明安攝）
▲大陸冷氣團減弱，今天各地開始回暖，但日夜溫差較大，下週可能又有強烈大陸冷氣團來襲。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩/綜合報導

今（14）日清晨受大陸冷氣團餘威和「輻射冷卻」影響，各地還是偏涼，全台最低溫落在「新竹關西」攝氏12.4度，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，冷氣團已經減弱，今明兩天屬於多雲的天氣，早灣溫差仍大，但一直到週日（3/17）降雨都不明顯，下週一（3/18）鋒面抵達才會變天，且後續可能還會有強烈冷氣團影響。

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今天天氣「各地多雲」　早晚溫差極大

吳聖宇說明，今明兩天，天空雲量多，陽光不明顯，雖然冷氣團減弱，但白天溫度回升幅度較小，北部、東半部攝氏22至24度，中部攝氏24至26度，南部攝氏27至28度或以上，夜晚清晨，中北部、東北部空曠地區低溫攝氏14至17度間，日夜溫差大。

▲明天清晨各地氣溫落在攝氏14至16度，白天起大陸冷氣團減弱，將迎來3至4天較舒適的天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲今天白天起大陸冷氣團減弱，一直到週末氣溫都較舒適，但早晚溫差大。（圖／中央氣象署提供）
週末天氣氣溫再回升　下週恐有強烈冷氣團

週末兩天，各地溫度則較為偏暖，北部、東半部白天高溫有機會來到攝氏25至27度，中南部高溫更可以來到攝氏28至30度或以上，夜晚清晨，中北部、東北部空曠地區低溫在攝氏16至18度左右，日夜溫差的變化還是比較大。

下週一鋒面掠過後，冷空氣隨著東北季風南下，溫度將再次由北往南下滑，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，下週三（3/20）預計是氣溫最低的時段，冷空氣強度有機會達到「強烈大陸冷氣團」，台北氣象站低溫可能低於攝氏12度，冷空氣下週四（3/21）減弱，氣溫慢慢回升。

▲週四至週日降雨變化不大，各地多雲到晴，週日下半天至下週一才會受鋒面影響，北部、東部、中南部山區有明顯降雨。。（圖／中央氣象署提供）
▲週末前全台降雨機率低，各地多雲到晴，週日下半天至下週一才會受鋒面影響，北部、東部、中南部山區有明顯降雨。（圖／中央氣象署提供）
把握4天好天氣　下週鋒面抵達變天

未來幾天的降雨部分，週末兩天各地大致多雲到晴，週日深夜，鋒面抵達北台灣，北部、東半部地區降雨機率提高，中南部不受影響，天氣維持穩定。

下週一鋒面通過台灣，下週二（3/19）有華南雲雨帶及東北季風增強影響，主要降雨的區域落在北部、東半部為主，中南部雲量較多，山區有局部降雨的機會，平地的天氣還是比較穩定。

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