情人節天氣回暖！今明「早晚溫差」達10度　下波強烈冷氣團時間曝

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吳聖宇說明，今明兩天，天空雲量多，陽光不明顯，雖然冷氣團減弱，但白天溫度回升幅度較小，北部、東半部攝氏22至24度，中部攝氏24至26度，南部攝氏27至28度或以上，夜晚清晨，中北部、東北部空曠地區低溫攝氏14至17度間，日夜溫差大。
週末天氣氣溫再回升 下週恐有強烈冷氣團
週末兩天，各地溫度則較為偏暖，北部、東半部白天高溫有機會來到攝氏25至27度，中南部高溫更可以來到攝氏28至30度或以上，夜晚清晨，中北部、東北部空曠地區低溫在攝氏16至18度左右，日夜溫差的變化還是比較大。
下週一鋒面掠過後，冷空氣隨著東北季風南下，溫度將再次由北往南下滑，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，下週三（3/20）預計是氣溫最低的時段，冷空氣強度有機會達到「強烈大陸冷氣團」，台北氣象站低溫可能低於攝氏12度，冷空氣下週四（3/21）減弱，氣溫慢慢回升。
把握4天好天氣 下週鋒面抵達變天
未來幾天的降雨部分，週末兩天各地大致多雲到晴，週日深夜，鋒面抵達北台灣，北部、東半部地區降雨機率提高，中南部不受影響，天氣維持穩定。
下週一鋒面通過台灣，下週二（3/19）有華南雲雨帶及東北季風增強影響，主要降雨的區域落在北部、東半部為主，中南部雲量較多，山區有局部降雨的機會，平地的天氣還是比較穩定。