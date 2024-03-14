《周處》大陸爆紅！劉子銓被問「阮經天旁邊美女是誰」竟撞臉Lisa
由阮經天主演的電影《周處除三害》3月在大陸上映，至今票房已突破17億台幣，掀起大陸網友熱烈討論。電影開頭，阮經天飾演的「陳桂林」與劉子銓在喪禮上坐在一起聊天，有網友詢問「陳桂林旁邊的美女是誰」，不少人還誤認是BLACKPINK的Lisa，劉子銓繼母趙小僑看到後，截圖放上社群與大家分享，笑喊「這也太好笑了吧！」
記者薛羽彤／綜合報導
趙小僑昨日PO出多張微博討論截圖，有網友詢問「陳桂林旁邊的美女是誰」，不少人指出是BLACKPINK的Lisa，「這不是BLACKPINK裡的那個泰國女孩嗎」、「Lisa」、「好像是韓國的Lisa」；也有部分網友知道劉子銓的身分，解答「是劉亮佐的兒子」、「無聲裡的男主角」、「你的孩子不是你的孩子裡面，那個被媽媽控制的小男孩」。看到大陸網友的留言，趙小僑大笑：「這也太好笑了吧，謝謝大家支持我們家子銓」。
此外，還有微博博主用趙小僑演過的夯劇《王子變青蛙》的角色名「芸熙」，連結到偶像劇《王子變青蛙》中明道和陳喬恩的角色，還有《命中注定我愛你》阮經天、陳喬恩的角色，解釋劉子銓的身分，「也就是阮經天老婆陳欣怡的前男友單均昊的前女友芸熙的繼子」，笑翻不少網友，趙小僑也說：「非常專業的介紹。」
21歲的劉子銓是劉亮佐的兒子，14歲主演出道作品《你的孩子不是你的孩子》，在單元《媽媽的遙控器》中擔綱演出男主角紀培偉；2020年他在電影《無聲》飾演聽障學生，有精湛演出。2017年趙小僑與劉亮佐結婚，育有一女，劉子銓成為她的繼子，兩人相處融洽，這次劉子銓在《周處除三害》尬上一角，也讓大陸網友開始認識他。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道