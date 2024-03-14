MLB／山本由伸先發對水手4.2局7K！大谷翔平「繳白卷」還吞2三振
洛杉磯道奇（MLB）今（14）日進行赴韓國最後一場熱身賽，派出「日本最強投」山本由伸對決西雅圖水手，雖全場主投4.2局送出7K，但被掃出8安失掉4分，終場道奇就以1:8敗下陣來，山本由伸則是吞下熱身賽首敗，此外「二刀流」大谷翔平本戰則是3打數無安打，吞下2次三振，賽後打擊率降至0.500。
記者張志宇/綜合報導
山本由伸預計將在韓國海外開幕戰第2戰擔綱先發，本戰可說是赴韓前最後調整，首局就連送3K展現壓制力，第2與第3局分別都有送出1次三振，但來到第4局，山本由伸遭連續4支一壘安打串連失掉2分，第5局再度被兩支安打狙擊，隨後山本由伸投出暴投，接著又遭擊出長打失掉2分退場。
總計山本由伸今（14）日主投4.2局，用41球被打8支安打、送出7K失4分，最終承擔本場比賽敗投，賽後防禦率為8.38，對於本場的表現，山本由伸則表示，「這場比賽失掉4分，在投球層面來說狀態並不好，但自己感覺在某些放面已經不錯，且會失分的那幾局，是因為自己的控球有點跑掉。」
至於熱身賽始終保持不錯手感的大谷翔平，今（14）日擔綱球隊第2棒指定打擊，首打席就敲出右外野深遠飛球，但遭到對手美技沒收，隨後兩次上來打擊都遭到三振，總計本場大谷翔平3打數沒安打還苦吞2K，賽後打擊率下滑至剛好0.500。
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