慶白色情人節！7-11霜淇淋、思樂冰買1送1 全家霜淇淋第2支10元
今（14）日是浪漫白色情人節，剛好冷氣團減弱、回暖，7-11限時推出霜淇淋、思樂冰買1送1優惠，正好是新品「芋香牛奶霜淇淋」的嚐鮮好機會；全家霜淇淋則是自15日起連3天，有霜淇淋第二支10元優惠外，還有特大杯美式也有第二杯10元，快趁著情人節跟另一半一起吃甜食、喝咖啡，讓感情跟天氣一起加溫！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今（14）日逢白色情人節，霜淇淋不限支付工具買1送1優惠，剛好可以嚐鮮新口味「連珍芋香牛奶霜淇淋」，聯名基隆在地百年名店「連珍糕餅店」，老師父手工傳授指導，口口都能嚐到真材實料，每支原售價49元。
今（14）日還有思樂冰全品項特大杯買1送1，新口味「櫻花玫瑰風味」，粉紅色的外觀正好適合甜蜜情人節，一口喝下帶有玫瑰香氣，除了情人節買1送1外，自3月6日至4月2日期間週末五六日，全品項可享第2杯半價。
全家則是自3月15日起至17日，霜淇淋、美式有第二件10元優惠，推薦新口味「靜岡抹茶霜淇淋」，入口滑順微苦，尾韻茶香顯著，茶感再提升，是一款成熟大人系霜淇淋；雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味，限時加10元獲得Pocky香蕉棒一盒。