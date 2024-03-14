謝淑薇搭配梅騰絲夠猛！印地安泉女網賽闖進四強 女雙第二冠在望
網球台灣女將謝淑薇今（14）日攜手比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在印地安泉女網賽，以6：1、6：4擊敗荷蘭Demi Schuurs／巴西Luisa Stefani，挺進女雙4強，續朝本季第2冠邁進，謝淑薇跟梅騰絲已經在澳網奪下女雙冠軍，但她自己單打只是調整，女雙再度奪冠，將讓謝淑薇調整好之後的法網等，更有實力。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇和梅騰絲在澳洲網球公開賽奪冠後，一度有出現疲態，在卡達女網賽第二輪就被淘汰，在杜拜女網賽在首輪出局，本週在美國的的印地安泉網賽，台比組合找回身手，連兩場都以直落二過關，順利挺進8強。
謝淑薇跟梅騰絲首輪度過搶七大戰，心臟越來越強，此役台比組合一開賽就率先破了對手2個發球局，一開始取得3：0的漂亮開局，最後也用破發完美收尾，6：1先奪首盤。
第二盤情況，對手狀態不錯，謝淑薇與梅騰絲在4：4時連保帶破，最後一局在第2個賽末點成功拿下，也以6：4拿下勝利。
謝淑薇／梅騰絲組合將與第4種子美國Nicole Melichar-Martinez／澳洲Ellen Perez爭奪決賽門票，如無意外，謝淑薇有機會再奪后冠。
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