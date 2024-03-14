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MLB／Cole受傷！洋基想重啟白襪王牌Cease交易　卻遭教士「攔胡」

▲上季幫助紐約洋基拿下15勝的王牌投手Gerrit Cole，在開季前傳出右手肘不適將做MRI檢查。（圖／美聯社／達志影像）
▲上季幫助紐約洋基拿下15勝的王牌投手Gerrit Cole，在開季前傳出右手肘不適將做MRI檢查。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

紐約洋基（MLB）王牌Gerrit Cole因右肘不適預計缺席1至2個月，也讓洋基再度重啟與白襪強投Dylan Cease的交易談判，但在今（14）日卻殺出程咬金慘遭「攔胡」，根據《ESPN》記者Jeff Passan指出，聖地牙哥教士已經發動交易將Dylan Cease拿下。

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根據大聯盟記者Mark Feinsand透露，教士開出先前在洋基Juan Soto交易案中換來的百大投手Drew Thorpe，與自家農場排名第8的3A投手Jairo Iriarte、農場排名第7的Samuel Zavala和牛棚投手Steven Wilson為首的包裹，向白襪換來Dylan Cease。

早在休賽季洋基就想透過交易換來Dylan Cease，但始終因籌碼問題沒有下文，在昨（13）日《今日美國》記者Bob Nightengale就指出，「在Gerrit Cole受傷後，洋基馬上重新聯繫白襪，並提出新的報價。」

根據美媒指出，洋基未將農場大物Spencer Jones放入包裹，是無法成功拿下Dylan Cease的主因，早在休賽季與白襪談判時，白襪就希望洋基將Spencer Jones納入包裹中，但洋基始終不同意，最終導致白襪選擇教士的交易包裹。

現年28歲的Dylan Cease近3季都至少先發32場，更在去年球季繳出14勝8敗、防禦率2.20、WAR6.4（代表Cease能為球隊多贏6.4場勝利）的成績，雖今年先發場次為生涯新高的33場，但僅繳出7勝9敗、防禦率4.58、WAR2.4（代表Cease能為球隊多贏2.4場勝利）的表現。

▲巴爾的摩金鶯交易來賽揚強投Corbin Burnes後，美媒曝也想爭取白襪強投Dylan Cease。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴爾的摩金鶯交易來賽揚強投Corbin Burnes後，美媒曝也想爭取白襪強投Dylan Cease。（圖／美聯社／達志影像）
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