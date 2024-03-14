聯合國將設空中橋梁　從多明尼加向海地運物資

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海地已因黑幫問題陷入混亂，勢力龐大的幫派首腦謝里齊耶（Jimmy Cherizier）今天矢言將持續作戰。與此同時，有關各方正努力建立一個過渡治理機構，以取代即將下台的總理亨利（Ariel Henry）。
控制海地首都太子港（Port-au-Prince）絕大多數地區的幫派近2週前發起武裝行動，宣稱打算推翻亨利，導致海地陷入暴力衝突，並警告可能發生饑荒與內戰。
美國、聯合國與加勒比海國家代表等政要11日舉行緊急會議，制定讓海地人在選前籌組過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）的藍圖後，亨利同意辭職。
但謝里齊耶今天表示，他的武裝團體聯盟「不在乎亨利是否辭職」。
綽號「烤肉」（Barbecue）的謝里齊耶曾是警察，如今遭到聯合國制裁。他告訴西語W電台（W Radio）：「我們將持續為解放海地作戰。」
海地自2016年後便沒有舉行全國選舉，目前沒有國會或總統。前總統摩依士（Jovenel Moise）於2021年遭到暗殺，他過世後由亨利領導國家。
美國國務院昨天表示，過渡委員會應在24或48小時內組成，但會談進行不順利，法新社聯繫到的多數有關各方都說，他們還沒接近達成協議。
路透社報導，亨利11日宣布將辭職後，太子港今天平靜了下來，但美國與聯合國開始撤出人員，顯示他們擔憂和平可能無法維持下去。
同時，負責範圍涵蓋拉丁美洲與加勒比海地區的美軍南方司令部（U.S. Southern Command）表示，將部署一支陸戰隊反恐小組，以強化大使館維安並協助「非緊急」人員離開海地。
聯合國發言人表示，由於當地安全情勢動盪，聯合國非必要人員也將開始離開海地，但不願透露有多少人被歸類為非必要人員。聯合國在海地僱用了267名國際職員與1220名當地員工。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130314