名家論壇》黃創夏／官僚的麻木　人民的悲哀

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什麼是多做一點點？例如，在「凱凱受虐案」當中，這個需要協助的孩子和家庭，本來就已經在新北市社會局立案要個案追蹤了，就算後來引介到台北市，彼此的社會局可以多一點通報、多一點持續追蹤。
事實上，台灣的官吏並不是都是等因奉此的，過去的塑化劑，就是一個女性技正多做了一點，保護了台灣的人民、Covid-19也是羅一鈞多做了一點點，提前示警讓台灣不會在第一時間就被攻破而淪為不可收拾。
說到這，就更應該譴責在蘇丹紅事件中，那些食藥署和食安辦的官吏了，持平地說，凱凱受虐案當中，基本上還是少數官吏不夠積極，是個案！
但是，食藥署和食安辦的怠惰，卻是「系統性危機」。
雖然上周衛福部食藥署在立法院時坦承，喧騰一段時日的「蘇丹紅事件」，確實已經是「系統性事件」，但隔了快一周之後，食藥署卻說還要一個月的時間來「清查流向」，令人傻眼！
還有主要疑犯竟然可以僅僅80萬交保，而且一度行蹤不明，雖然後來逮到人，可是司法體系的輕忽也令人擔憂；此外該嫌竟然可以透過目前至少有十家公司，登記進行洗產地，以及海關只退貨竟然沒有通報控管。
凡此一切，都讓人擔憂這個「蘇丹紅事件」其實有更大的危機，這種日常生活不可預測的風險已經是「系統性危機」，而官僚體系的「習以為常的怠惰」，恐怕將是「政府運作系統性失能」之重大警訊！
必須認清：蘇丹紅這種工業用色素摻入食品並不是「新生突發事件」！
早在1973年，聯合國農糧總署就警示蘇丹紅摻入食品將有食安疑慮、1987年國際癌症醫學學會就將蘇丹紅列入致癌危險品、到了1995年歐盟已經將其正式列入致癌管制品。
換言之，蘇丹紅是食安問題的不定時炸彈，不是最近才被發現的問題，而是至少「50年」的國際通用警示，而從一月底開始發現台灣有蘇丹紅食安問題，至今也至少「50天」，而食藥署竟然說還要「一個月」才能清查流向？這樣的食安控管效能，怎麼不讓人民惴惴不安！
退一萬步講，就算一月底到二月上旬被發現的蘇丹紅可以說是「個案」，當2月19日國人普及食用的「蝦味先」也傳出風險，政府的相關部門的技術官僚，竟然還沒有跨部門溝通採取聯合行動，直到現在還說要一個月，任由不確定風險擴散？這簡直是對國人的危機和擔憂是麻木不仁！
而海關已經多次查驗有洗產地現象，竟沒有危機感，通報經濟部的公司登記系統管控！
至於司法單位，如果食藥署先前所說蘇丹紅違反食安，依法最高可罰「兩億元」，結果主要可能嫌犯只有「80萬」就交保，當然會有可能棄保潛逃的擔憂。
還有行政院的「食安辦」，如果各單位沒有整合與溝通，食安辦就該是主動出面整合協調，統一步調，哪有像是在說風涼話，把蘇丹紅和咖啡、茶解釋都被列入「第三類可能致癌物」卸責？
如果真的是這樣，以後食安辦開會，請服務人員不要替與會人員準備咖啡或茶水，每人桌上一杯蘇丹紅，如何！
這樣的消極和事不關己的態度，就是政府職能可能失能的系統性警訊，因為這些官僚都是被保障的行政官僚，在公務人員依法被保障職務的保護傘下，烏龜比長壽，失去了主動而積極保護人民安居樂業的積極使命感。
面對這樣的烏龜比長壽的龜群，如果不找到更有效的整頓方法，可以預見，賴清德新政府在520之後，內政的「系統性失能」麻煩恐怕將會層出不窮，天佑台灣人民、天佑中華民國！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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