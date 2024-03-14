成龍「急速老化」！滿頭白髮、臉上全是皺紋 69歲蒼老狀態曝光
69歲的「國際武打巨星」成龍靠著電影《尖峰時刻》系列，在美國打開知名度，於2016年時獲得奧斯卡終身成就獎，成為首位有此榮譽的華人。他因為上了年紀，所以近年減少拍攝作品產量，但縱使如此，只要是危險的打鬥鏡頭，他還是會親自上陣，去年成龍演出的動作片《龍馬精神》，在大陸票房有不錯得成績。一直以來對成龍的印象都是一頭黑髮、活力十足，而近期在微博出現一張成龍的老化照片，照片中他滿頭白髮，臉上還滿是皺紋，讓人不禁感嘆歲月不饒人。
記者吳雨婕／綜合報導
成龍近日出席在四川的活動，他穿著黑色中山裝出席，腳踩黑色布鞋，身姿依舊挺拔，不過狀態卻引起關注，只見他不僅頭髮明顯花白，就連臉上都滿是皺紋，鬍子也白了，相比之前在電影中一頭烏黑的頭髮相差甚遠，給人一種突然變得蒼老的感覺，讓許多看到的粉絲忍不住感嘆：「時光飛逝，歲月如梭，我們在長大，他們也在變老。」也有人認為成龍現在的狀態，與先前漫畫家好友鳥山明離世有關。
有粉絲提到，其實成龍現在的狀態不是蒼老，而是他正在為即將開拍的電影《陌生家庭》做前期準備，該片講述阿茲海默症，成龍在裡頭飾演孤寡的阿茲海默症老人認錯了兒子，兩人互相為對方圓夢的溫馨喜劇故事，預計在3月中開拍。
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