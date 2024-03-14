00940明申購截止「變天」　台股跌百點！10大成分股倒一片

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玉山證券開出第一槍，宣布暫停受理申購作業，富邦證發布通知「開戶至少要花五日」，元大證也公告14日起送件的開戶申請，無法保證可於ETF募集申購截止日前完成開戶。
而明日00940申購截止，台股大盤出現回檔，早盤跌百點，19800點大關失守，下殺來到19775點，00940前10大成分股也倒一片！看看00940前十大成分股為長榮權重9.2%，聯電、中美晶、神基、漢唐權重3%以上，群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普權重超過2%。
但今日00940前10大成分股幾乎全臉綠，其中，聯電、神基、聯發科跌逾1%，瑞儀與長榮跌2%，鈊象、漢唐跌5到6%，新普觸及跌停，只有群光是漲1%，中美晶小跌0.2%。
分析師翁偉捷提醒，投資人不是要關心台股高檔跌多少，而是要關心ETF裡面的成分股會跌多少，因為有可能台股大盤看起來沒什麼跌，但個股波動卻很大，比大盤還要激烈，畢竟多頭不可能永遠延續，中間一旦出現震盪，不要說多頭結束或反轉或空頭，只要大盤有震盪，個股可能跌個2到3成以上都不為過，如此一來就會影響到ETF淨值狀況，到時候價差股息兩頭空。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。