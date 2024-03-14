戴資穎全英公開賽「最後一舞」！拚史上最強第4冠 金佳恩也讚嘆
台灣一姐戴資穎13日在超級1000系列全英羽球公開賽首輪，以21：11、21：16擊敗日本名將奧原希望，輕鬆闖進16強，對於挑戰賽史「史上最強」第4冠，他坦言不容易，但會全力以赴，另外今年也是戴資穎「最後一舞」，打完今年就要引退，韓國女將金佳恩也很不捨，透露自己可以跟戴資穎對打是榮幸，尤其在她生涯最顛峰時對決。今（14）日金佳恩將對決戴資穎，過去兩人對戰，戴資穎為8勝0敗。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎在2017、2018、2020年於全英羽球公開賽奪冠，與中國名將謝杏芳並列21世紀女單球員最多，她若在今年又奪冠，將成為史上最強「4冠」球后。
戴資穎表示，全英賽是歷史超過百年的賽事，很開心能在這裡三度奪冠，「自己今年要在這裡再贏一冠應該不太容易，但我會盡力去發揮。」
戴資穎也透露，目前全力備戰巴黎奧運，「每一個比賽我都還是很盡力去打，然後專注在當下，所以我也沒有想太多。」
對於戴資穎將於今晚對決韓國女將金佳恩，兩人對戰，小戴取得8勝0負的絕對優勢，金佳恩說：「她的生涯真的是非常了不起，她並不是一位擁有龐大團隊與隊友的選手，但她生涯始終保持持續穩定性，我實在非常尊敬她。」
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