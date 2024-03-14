又卡韓國瑜！控綠安插假中立代表進民主基金會 藍委轟：寄生政府
台灣民主基金會董事會3月將改選，民進黨疑似為了架空立法院長韓國瑜，董事名單中按「政黨比例」提出的政黨代表，民進黨硬是比國民黨少一席，傳出韓不排除拒接民主基金會董座。對此，國民黨立委王鴻薇指出，民進黨完全要掌控民主基金會除了卡韓、架空韓，最重要是要確保自己綠友友小金庫的資金鏈，痛批「把國家當我家，這種寄生政府的行為，無法接受也令人不齒。」
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇指出，雖然昨天官網已改回政黨比例4：4：1，然而政黨代表及政府代表外，還安插貌似中立的民進黨人士做為財經代表跟非政府組織團體(NGO)代表，把國家當我家，這種寄生政府的行為，無法接受也令人不齒。
王鴻薇提到，之前民進黨公然違法章程，在第一時間公佈台灣民主基金會董事名單竟然政黨代表民進黨席次 5席，完全不符合立法院實際政黨比例，或許知道自己吃相太難看引發爭議，所以才把羅致政換掉。
王鴻薇指出，但是政黨代表以外的董事，席次卻有吳釗燮、林佳龍、黃志芳、陳秀慧等人都是民進黨。政府代表是黨籍人士就算了，黃志芳、陳秀慧兩位還用財經代表跟NGO代表來包裝，假裝中立，讓綠友友繼續盤據民主基金會董事會。
王鴻薇認為，民進黨這樣的安排，使國民黨和民眾黨兩黨的董事席次加起來，也不足以抗衡民進黨的席次。民進黨完全要掌控民主基金會除了卡韓、架空韓，最重要是要確保自己綠友友小金庫的資金鏈。民進黨這種國家就是我家， 吃乾抹淨、一點都不手軟的行為，讓人完全不能接受也令人不齒。