Energy書偉才新婚謝京穎！「超美婚禮照外流」 新娘不是她
Energy日前推出單曲〈分合〉，引起外界關注，許多歌手也紛紛翻唱，MV推出一個多月後，YouTube也已突破200萬次觀看，Energy為了感謝粉絲的支持，在白色情人節之前驚喜推出劇情版的〈分合〉有情人篇MV。由團員書偉主演，搭上宇宙（林思宇），一起詮釋戀愛故事，而其實書偉3個月前才剛與謝京穎登記結婚，所以這次拍攝也有種預習婚禮的感覺。
記者吳雨婕／綜合報導
〈分合〉有情人篇MV透過一對情侶從學生時代開始長跑的戀情，中間因距離而分開，再度重逢後又重燃愛火，最後終於步入禮堂，擁有資格不再分合的戀愛故事。MV當中書偉、宇宙要從高中生演起，一路演到步入禮堂，劇情中有哭戲、吻戲、車禍動作戲、跳舞戲、婚禮場面，數十年的感情轉折要在一天之內拍完。
宇宙是Energy的鐵粉，曾經在《月村歡迎你》當中與坤達飾演夫妻，這次又與書偉搭檔演出「分合」愛情長跑的情侶，可說是追星非常成功。在MV當中導演埋了彩蛋，讓書偉和宇宙一起跳〈Come On〉的舞蹈動作，也以指尖互碰作為兩人相愛的親密動作，在婚禮最後還有兩人的吻戲展現幸福，拍攝MV時，書偉聽說宇宙的本命是另一位Energy團員牛奶，於是書偉就打電話給牛奶邀他來探班，牛奶也很有義氣地趕到現場，看到偶像牛奶突然出現在眼前，宇宙笑得合不攏嘴，直呼幸福來得太突然，而牛奶看到婚禮的場景，笑說：「書偉前陣子剛登記結婚，今天是幫書偉先預習婚禮！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道