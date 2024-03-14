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00940「抬轎效應」！台股高息ETF跟著火辣辣　00919人氣不遑多讓

▲00940申購熱潮引發話題，連帶拉抬其他高息ETF，近日成交量來看，最熱前7檔都是台股高息ETF，其中00919最具人氣。（圖／NOWnews資料照片）
▲00940申購熱潮引發話題，連帶拉抬其他高息ETF，近日成交量來看，最熱前7檔都是台股高息ETF，其中00919最具人氣。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股日前驚驚漲2萬點以上創高，但只漲台積電、聯發科「拉G發」，許多股民持股仍臉綠好無感，但看看台股ETF表現卻是很亮眼，總計56檔台股ETF，包括00919、00929、00918、00915、0056、0050等高達29檔收盤價創下新高。再以近日成交量來看，最熱前7檔都是台股高息ETF，其中00919以34.9萬張最具人氣，再以今年來收盤價報酬率來看，00919更是以20.93%奪下績效王，顯示出人氣不輸新募集的00939、00940。

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近來00939、00940話題不斷，尤其00940發行價只有10元，引發申購熱潮，不少網友還曬出自己投資匯款單據，也有人解定存，甚至抵押房子來買00940，這股「00940全民運動」讓銀行端、通路商與券商網路塞爆，甚至公告暫停受理申購、無法保證截止日前完成開戶，被網友戲稱是00940之亂。不過，不可否認00940「抬轎效應」發酵，其他高息ETF也表現亮眼。

以近日成交量來看，最熱前7檔都是台股高息ETF，其中00919以34.9萬張最具人氣，00929有14.8萬張、00918也有11.1萬張。另外，00915、00900也有5萬多張。再以今年來收盤價報酬率來看，00919更是以20.93%奪下績效王，00929居次有10.44%，00915與00900報酬率也有16%到17%，皆顯示出人氣不輸新募集的00939、00940。

▲3月13日創新高的台股ETF近日成交均量前10。（資料來源／CMoney）
▲3月13日創新高的台股ETF近日成交均量前10。（資料來源／CMoney）
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股雖然創新高，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助於資本市場評價提升。台灣在本次AI產業循環中已佔到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，台股中長多格局不變。僅短線急漲後，市場情緒偏樂觀，建議趁回檔分批佈局。

00919即將在3月18日進行第四次配息，期前公告配息0.61元高達10%的年化配息率，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人都提前卡位，推升股價價量齊揚，00919參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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