F.I.R.阿沁嫩妻花花染毒！住處搜出大麻　尪急回應：我們一起面對

阿沁嫩妻染毒道歉！親妹Amber反擊酸民：祝你們這輩子別出事

▲阿沁嫩妻花花（左）染毒被罵翻，妹妹Amber不忍發聲了。（圖／花花IG）
▲阿沁嫩妻花花（左）染毒被罵翻，妹妹Amber不忍發聲了。（圖／花花IG）

記者江芷稜／綜合報導

F.I.R.飛兒樂團前吉他手阿沁（黃漢青）的嫩妻花花（李汶靜），昨（13）日驚傳吸毒被逮，警方在她台北市住處搜出大麻，經檢方偵訊後無保請回，她向大眾道歉，承認自己的不法行為，強調此事與老公無關，仍遭到冷嘲熱諷，親妹Amber不忍姊姊挨罵發聲，希望外界不要落井下石，「亂開玩笑還自以為很有趣的人，我真的祝福你們這輩子都闔家平安不要出事」。

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▲老婆花花帶著兩個女兒，為阿沁慶祝44歲生日。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲老婆花花日前帶著兩個女兒，為阿沁慶祝44歲生日。（圖／記者吳翊緁攝影）
阿沁和小14歲的老婆花花2014年結婚，育有2個女兒，老公經常在外表演，她力挺另一半的事業，一人攬起照顧女兒責任，還要接業配、活動，阿沁稱讚她非常辛苦。148公分的花花一度因厭食症瘦到29公斤，賢妻形象深植人心，未料會爆發染毒一事，跌破外界眼鏡。

▲阿沁嫩妻花花賢妻形象鮮明，染毒令人意外。（圖／花花IG）
▲阿沁嫩妻花花賢妻形象鮮明，染毒令人意外。（圖／花花IG）
由於她前一天才對虐童案發表看法，痛訴沉重心聲，結果隔天就成為社會案件主角，引來網友冷嘲熱諷，指責她吸食大麻也是不良示範，花花偵訊時對犯罪坦承不諱，強調此事與老公無關。阿沁則否認自己染毒，已經主動到警局驗尿證明清白，並表示花花是結婚10年的老婆，無論未來怎樣都會陪伴她一起面對。

▲阿沁嫩妻花花（左）和妹妹Amber感情深厚，面對姊姊遭網友攻擊，忍不住回嗆酸民。（圖／花花IG）
▲阿沁嫩妻花花（左）和妹妹Amber感情深厚，面對姊姊遭網友攻擊，忍不住回嗆酸民。（圖／花花IG）
事件爆發後，花花的社群平台湧入網友罵聲不斷，親妹妹Amber不滿回擊，：「真的最討厭收到『妳還好嗎』，只因為好的話你就不會來問了，而真有什麼不好你也幫不上忙，到了這個年紀，安靜過好各自的人生，承擔各自生活的重任，就夠好了。」她強調虐童案更需要社會關注，「那些隨隨便便就跑到別人版面亂放話亂詛咒，亂開玩笑還自以為很有趣的人，我真的祝福你們這輩子都闔家平安不要出事。」

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