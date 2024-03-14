阿沁嫩妻染毒道歉！親妹Amber反擊酸民：祝你們這輩子別出事
F.I.R.飛兒樂團前吉他手阿沁（黃漢青）的嫩妻花花（李汶靜），昨（13）日驚傳吸毒被逮，警方在她台北市住處搜出大麻，經檢方偵訊後無保請回，她向大眾道歉，承認自己的不法行為，強調此事與老公無關，仍遭到冷嘲熱諷，親妹Amber不忍姊姊挨罵發聲，希望外界不要落井下石，「亂開玩笑還自以為很有趣的人，我真的祝福你們這輩子都闔家平安不要出事」。
記者江芷稜／綜合報導
阿沁和小14歲的老婆花花2014年結婚，育有2個女兒，老公經常在外表演，她力挺另一半的事業，一人攬起照顧女兒責任，還要接業配、活動，阿沁稱讚她非常辛苦。148公分的花花一度因厭食症瘦到29公斤，賢妻形象深植人心，未料會爆發染毒一事，跌破外界眼鏡。
由於她前一天才對虐童案發表看法，痛訴沉重心聲，結果隔天就成為社會案件主角，引來網友冷嘲熱諷，指責她吸食大麻也是不良示範，花花偵訊時對犯罪坦承不諱，強調此事與老公無關。阿沁則否認自己染毒，已經主動到警局驗尿證明清白，並表示花花是結婚10年的老婆，無論未來怎樣都會陪伴她一起面對。
事件爆發後，花花的社群平台湧入網友罵聲不斷，親妹妹Amber不滿回擊，：「真的最討厭收到『妳還好嗎』，只因為好的話你就不會來問了，而真有什麼不好你也幫不上忙，到了這個年紀，安靜過好各自的人生，承擔各自生活的重任，就夠好了。」她強調虐童案更需要社會關注，「那些隨隨便便就跑到別人版面亂放話亂詛咒，亂開玩笑還自以為很有趣的人，我真的祝福你們這輩子都闔家平安不要出事。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道