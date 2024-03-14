520續任國科會主委或接數位部長？吳政忠去意已決：回社會當頭家

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立委萬美玲表示，吳政忠從2016年、蔡英文總統上任，就擔任科技政委，又擔任科技部長很長一段時間，後續升格為新國科會，也擔任首任主委，可以說在科技部分，扮演重要角色，有很多延續性政策，「有耳聞賴清德準總統徵詢過您願不願意續任？」
吳政忠回應，沒有，完全沒有。
萬美玲說，那很遺憾耶，表現這麼好，所有科技政策延續，卻沒有徵詢到您，會不會很失望？
吳政忠表示，應該不會失望，也不會期待，因為大學讀4年就要畢業，直攻博士也是4年，「我已經做了8年，應該畢業回到民間社會」。
萬美玲詢問，所以你勢必要離開這位子？吳政忠回應，是。
緊接著立委洪孟楷也詢問，當初數位發展部三讀成立時，行政院有說郭耀煌、唐鳳、吳政忠皆為部長可能人選，目前朝野立委、民眾都覺得唐鳳的表現不如預期，大家希望數位部當數位領頭羊、科技領頭羊，卻沒有， 「你覺得你有無機會接下數位部長」？
吳政忠表示，機會是沒有。洪孟楷追問，「即使賴清德詢問你，也不會答應接受，你就是想要回學校？」
吳政忠回應，是的，不會答應，但自己不是要回學校，而是想回到社會當「頭家」（指人民是國家的頭家）。
洪孟楷說，所以你就是去意已決？沒有想要再為國家服務？
吳政忠稱是，並說，待在民間也可以為台灣服務。
洪孟楷表示，希望剩下的日子，吳政忠不要只是數饅頭、以待退老兵的心態做事；萬美玲也說，即便要離開，但做一天和尚撞一天鐘，相信吳政忠接下來也會競競業業做完任期。