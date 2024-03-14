結束失落30年？豐田等企業同意大加薪　鋪平日銀結束負利率道路

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全球最大汽車製造商豐田接受了工會的25年來最大幅度加薪要求，同意勞工每年都有7.6個月薪資的獎金，及依不同職位等，每月加薪多達2.844萬日圓（約台幣6200元）；日本製鐵宣布每月加薪3.5萬日圓（約台幣7500元），增幅約14%，超過1979年加薪2.3萬日幣的紀錄。
向來被視為日本「春鬥」風向球的豐田，接受工會大幅加薪的要求，加上各大企業同步調薪，有望為日本央行（日本銀行）結束負利率政策鋪路。由於汽車業在日本僱員人數達到 550 萬人，因此，豐田和其他汽車製造商的加薪幅度被視為薪酬談判「風向球」。
隨著各行業宣布大幅加薪，也讓日銀內部支持3月解除負利率的聲音變大。審議委員高田創在2月29日的演講中指出，成為解除負利率前提的實現2％物價目標「終於有望實現」。審議委員中川順子也在3月7日的演講中表示，工資和物價的良性循環「可以展望」，認為條件已經具備。
日銀總裁植田和男多次表示，日銀在作出是否解除負利率的判斷時、今年春鬥的加薪動向是「一大關鍵要素」，也讓市場高度關注連合預定在3月15日公布的第1次彙整結果。
《日經新聞》報導指出，日本央行將在18日舉行金融政策決策會議（貨幣會議），而通膨2%是日銀設定結束超寬鬆貨幣政策的先決條件。自2016年2月以來，日本央行實施負利率，以刺激物價健康成長。若是結束負利率，日本有望迎來自2007年2月以來的首次升息。
自1990年代初期泡沫經濟破裂以來，日本薪資水準已停滯約30年，但隨著勞動力短缺，物價上漲，日圓疲軟讓企業收益大增等因素，讓薪資有望反彈。
日本最大工會「日本勞動組合總連合會」（Rengo）指出，主要企業去年加薪幅度達3.58%，雖已達到30年來最大幅度，但仍無法跟上物價漲幅，今年要求的加薪幅度平均5.85％，若與資方順利達成協議，將是31年來最大加薪幅度及首破5％。
日本1月消費者物價指數（CPI）與上年同月相比的漲幅（生鮮食品除外的綜合漲幅）為2％。由於勞動成本上升推高服務價格，核心通膨率已經連續22個月超過2％。《日經新聞》指出，已開始出現物價上漲帶來工資上漲進而反映到物價中的良性循環。日本政府對於結束負利率時代可說是幾乎沒有任何阻力。