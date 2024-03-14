中信兄弟最熱！中職6隊大巨蛋開打　因雨「補賽」可望大幅減少

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目前各隊在大巨蛋主場賽事的安排，最多是味全龍10場，其次是中信兄弟的8場，台鋼雄鷹5場，統一獅4場，富邦悍將及樂天桃猿都是3場，其中今年在大巨蛋打最多場的是兄弟共26場，其次是雄鷹，安排5場主場之外，客場要打8場，共13場，第3多是龍隊，主場10場，沒有客場賽事，最少則是桃猿5場。
大巨蛋可避免受傷？
大巨蛋走過近32年推動、興建，歷經6名台北市長，在去年終於正式啟用，大巨蛋不僅大大提升台灣球迷的觀賽體驗，更給我們的選手更好的比賽場地，其中日前味全龍球星吉力吉撈‧鞏冠就點出，「在夏天時如果來台北大巨蛋比賽，應該可以防止很多運動傷害發生，像是抽筋、水分流失，大巨蛋很適合夏天濕熱的台灣氣候。」
天氣因素不再讓職棒「補賽」
去年中職因天氣因素延賽比賽眾多，其中富邦悍將可說是最大受害者，去年共經歷過2次7天6戰，與9天要打8場比賽的魔鬼賽程，其中去年明星賽在洲際棒球場更是因雨延賽，導致所有活動與賽程都延後一天，但當時卻出現有趣畫面，正是中信兄弟投手鄭浩均在明星賽等待雨停時，上到觀眾席高歌。
中職熱身賽北部也有賽事
值得一提，過往中職官辦熱身賽多在南部進行，但今年有安排北部賽程，除16、17日在台北大巨蛋的熱身賽之外，23日起到27日賽事，賽事幾乎都集中在新莊與天母球場比賽，熱身賽門票已於4日開放預購。
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