大巨蛋成搶手貨！外傳辜仲諒計畫砸600億買下　目的不只是辦球賽

中信兄弟最熱！中職6隊大巨蛋開打　因雨「補賽」可望大幅減少

▲大巨蛋中職熱身賽打破歷史紀錄，今年例行賽中職有33場大巨蛋賽事。（圖／吳政紘攝）
▲大巨蛋中職熱身賽打破歷史紀錄，今年例行賽中職有33場大巨蛋賽事。（圖／吳政紘攝）

記者張志宇/綜合報導

台北大巨蛋啟用後屢創話題，先是去年亞錦賽1.3萬人入場，再到近期的讀賣巨人交流賽，中職6隊在本季也皆有在大巨蛋安排賽事，其中大巨蛋的落成絕對能減少中職賽季中延賽的場次，因為台灣的氣候因素，過往在室外球場比賽時，常遇到因雨延賽問題導致賽季變長，但因室內球場大巨蛋建成，勢必能讓補賽大幅減少。

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大巨蛋各隊主場安排

目前各隊在大巨蛋主場賽事的安排，最多是味全龍10場，其次是中信兄弟的8場，台鋼雄鷹5場，統一獅4場，富邦悍將及樂天桃猿都是3場，其中今年在大巨蛋打最多場的是兄弟共26場，其次是雄鷹，安排5場主場之外，客場要打8場，共13場，第3多是龍隊，主場10場，沒有客場賽事，最少則是桃猿5場。

大巨蛋可避免受傷？

大巨蛋走過近32年推動、興建，歷經6名台北市長，在去年終於正式啟用，大巨蛋不僅大大提升台灣球迷的觀賽體驗，更給我們的選手更好的比賽場地，其中日前味全龍球星吉力吉撈‧鞏冠就點出，「在夏天時如果來台北大巨蛋比賽，應該可以防止很多運動傷害發生，像是抽筋、水分流失，大巨蛋很適合夏天濕熱的台灣氣候。」

天氣因素不再讓職棒「補賽」

去年中職因天氣因素延賽比賽眾多，其中富邦悍將可說是最大受害者，去年共經歷過2次7天6戰，與9天要打8場比賽的魔鬼賽程，其中去年明星賽在洲際棒球場更是因雨延賽，導致所有活動與賽程都延後一天，但當時卻出現有趣畫面，正是中信兄弟投手鄭浩均在明星賽等待雨停時，上到觀眾席高歌。

中職熱身賽北部也有賽事

值得一提，過往中職官辦熱身賽多在南部進行，但今年有安排北部賽程，除16、17日在台北大巨蛋的熱身賽之外，23日起到27日賽事，賽事幾乎都集中在新莊與天母球場比賽，熱身賽門票已於4日開放預購。

▲中職熱身賽16日開打，中信兄弟、味全龍之戰預估湧入1.8萬人， 有望創紀錄。（圖／台北市體育局提供）
▲中職熱身賽16日開打，中信兄弟、味全龍之戰預估湧入1.8萬人， 有望創紀錄。（圖／台北市體育局提供）
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