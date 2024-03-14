美中科技戰新篇章！眾議院通過禁令　外媒分析TikTok在美國下一步

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儘管該法案已在眾議院通過，但要實際成法仍有一定的困難度，主要障礙來自於，該法案相當不受TikTok用戶歡迎，其中許多人剛好就是年輕選民，在2024年美國大選擁有不可小覷的影響力，參議員們不會不清楚這一點，甚至有TikTok用戶發布打電話給區域議員的短片，威脅若法案通過，就要投給其他候選人，呼籲參議院考量事實，聽取選民的意見，並意識到這會對經濟、數百萬中小企業以及1.7億美國用戶造成的影響。
二、成法後會如何運作？
假設該法案真的被通過並實施，TikTok大約會有6個月的時間，從字節跳動分離出來，否則將被美國的APP商店禁止，違反法律者，不排除會被根據用戶數量處以罰款，就TikTok來說，可能會讓蘋果和谷歌各自面臨高達8500億美元的罰款。
目前尚不清楚字節跳動是否會同意出售或分拆TikTok，但要找到願意掏錢的美國買家也不容易，Wedbush分析師伊維斯（Dan Ives）表示，TikTok的價值估計有1000億美元，許多美國大型科技公司正被監管，難以進行如此重大的收購案。不過，儘管該法案會禁止TikTok在美國的應用程式商店出現，但要求現存用戶，從手機中刪除APP似乎更加困難，而且美國用戶也不排除以VPN繞過TikTok禁令。
三、TikTokker 們該何去何從？
其實現在有很多同樣能讓用戶創作短影片的社群平台，如YouTube、Snapchat、Instagram、Facebook 、X，但不同的平台有不同的獲利方案，這對於依賴TikTok進行業務創作的人來說是個問題，在他們看來，TikTok使得品牌更容易接觸新受眾：「（TikTok 用戶）會查看他們不一定已經關注到的人和內容。這點非常獨特。」有些TikTokker似乎做好最壞打算，包含預先拍攝告別短片。
四、TikTok可以採取什麼措施，來阻止禁令？
TikTok在眾議院投票前的遊說活動失敗了，接下來可能會加大力道，希望影響參議院下一階段的立法。而且，將代表共和黨參選2024總統的川普（Donald）已公開反對這項禁令，儘管他在上一任期也曾試圖禁過TikTok，但現在他聲稱這樣只會讓Meta獨大，他也可能是TikTok的遊說對象之一。
此外，TikTok也能在該法案成法後的165天內，向美國政府提起訴訟。TikTok曾於2020年起訴美國，反抗時任總統川普的行政命令，當時法官在該命令生效前幾個小時予以阻止。
當然，TikTok規避禁令最明確直接的辦法，就是出售該應用程式，或是與中國的母公司剝離，但這並不容易，因為中國政府數年前已更新了出口管制規則，賦予北京在任何向美國買家出售中國技術的交易裡，都有足夠的發言權。中國商務部曾表示將「堅決反對」強行出售TikTok。