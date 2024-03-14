改口稱無意禁止TikTok！馬來西亞不跟進美國 部長：可帶動經濟
母公司是中國科技企業字節跳動（ByteDance）的影音分享及製作平台TikTok，在全球掀起旋風，更帶起「直播帶貨」潮流，全球用戶急速增加。然而基於國家安全和公眾隱私考量，印度已在2021年禁止TikTok，美國也有意於今年禁止，原本傳出要跟進的馬來西亞，通訊部長13日在國會質詢上否認此說法，並稱社群軟體有助於提升國家經濟。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《新海峽時報》，大馬國會議員翁阿布峇卡（Onn Abu Bakar）13日在國會質詢時提問，政府是否會效仿他國禁短影音平台TikTok或其他有害的社群媒體，她以印度已經在2021年禁止TikTok為例，也指出美國擔憂用戶數據暴露的問題。
大馬通訊部長法米（Fahmi Fadzil）答詢指出，雖然印度與美國等國家已做出這樣的決定，但每個國家都有自己的考量，目前並沒有計劃要禁止社群媒體平台。
對於馬來西亞是否計劃如同其他國家禁止TikTok的問題，他認為使用這些社群媒體平台可以促進國家經濟發展，並從中獲益，但馬來西亞政府也會注意諸如情色內容、兒童網路安全相關事項，他相信需要與平台業者進行合作，並符合法律規範。
TikTok為中國社群軟體「抖音」國際版，2023年1月數據顯示，TikTok在全球擁有15億月活躍用戶，其中主要以大學以下的年輕族群為主。除了廣告盈利，TikTok主要賺錢管道還有「直播帶貨」的分潤，隨著TikTok大舉進攻東南亞市場，TikTok Shop也走入一般民眾的生活，不少東南亞面孔的網紅，在TikTok平台開直播叫賣商品。