惡保母虐死童引眾怒！蔣萬安：出收養安置保母標準比照寄養家庭
台北市保母姊妹虐死1歲男童案震驚全台，也造成家中有幼兒的父母人心煌煌。台北市長蔣萬安今（14）日上午臨時變更行程，親自出行政院院會，並就社會安全網提出4點建議，希望中央與地方共同努力，補足社會安全網。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安出席行政院院會會受訪，針對強化社會安全網提出4點建議，他指出，第一，由於許多案件跨縣市，希望建立通報機制，讓各方能即時共享訊息，建立第二雙、第三雙眼的保護網。第二，醫療專責醫師制度立意良好，但是涵蓋率不到5成，他認為應具體推動與落實執行，也會在行政院會提出細節建議。
蔣萬安進一步表示，此案是發生在兒童出養後、收養前的安置過度階段，未來台北市將比照寄養家庭標準，拉高安置階段收託保母的資格要求，包括考核、評鑑、訪視等。
最後，蔣萬安表示，第四項建議是希望中央規範成立保母推薦評鑑平台，讓所有家長或有需求的民眾，透過此平台共享資訊，找到適合的、安全的收托家庭。
※【NOWnews 今日新聞
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