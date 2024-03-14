虐童案社工遭上銬！母校台大社工系：真相未明、憂社工專業遭貶抑

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台大社工系昨天晚間指出，近日，台灣社會再次發生兒虐致死案，失去一個失依兒童，我們深感不忍。在此一令人悲痛的事件受到媒體關注之時，特定社工在檢調偵辦過程真相尚未釐清前，被戴上手銬的畫面，造成社會輿論對社工專業的貶抑，不僅令社工夥伴震慟，亦儼然觸發專業社群的集體創傷。
台大社工系表示，社會服務的提供，往往需要政府與民間的協力，並需仰賴各類專業人員的共同投入。社會工作者經常需要處理高度複雜的個案與問題，此一事件再次突顯，第一線社工夥伴在因應多元問題時，往往僅能在有限資源下即時因應，難以單憑一已之力徹底解決。
台大社工系提到，身為社會工作教育者，我們深覺社工實務工作極具挑戰性且高度複雜，專業養成過程需要不斷力求精進，我們同時深感社工的執業需要組織、制度、政府和整個社會給予更多量能，才能讓有志新血投入助人領域，讓第一線社工在高壓艱困環境中堅守崗位，有尊嚴地與其他專業夥伴並肩，免於在執業過程中被不當對待，完成社會賦予的使命。
台大社工系說，守護弱勢與社會不利處境的個人及群體是全體社會共同責任，期盼透過這起令人遺憾的事件，喚起大眾重視，相關體系、公私部門能夠共同協調，合作促進兒童最大福祉，支持全體在第一線努力付出的工作者，唯有獲得足夠資源及尊重，社工專業才能充分發揮量能，持續捍衛更多脆弱族群的權益。
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