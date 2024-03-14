大巨蛋效應！中職開季9戰7場「攻蛋」　中信兄弟全年票房上看破億

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中職聯盟13日宣布，樂天桃猿將於4月5日到7日都把賽事從桃園球場移至大巨蛋，這麼一來，大巨蛋已經讓各隊都有進駐的可能性，尤其從開季9場有7場都在大巨蛋打，就可以看出經濟效益驚人。
雙北人口約為6,914,924人，加上桃園、基隆等，可逼近9,253,001人，強大的「人流」加上大巨蛋的位置、交通方便，就連周邊的商家、便當店，還有超商、速食店等，都有機會「雨露均霑」，只要有球賽的日子，可能會有「大巨蛋經濟」。
大巨蛋票價有學問！3580元最貴，內野平均800元左右
大巨蛋票價最貴為3580元。此為中信兄弟主場票價，由於VIP包廂等價格尚未出爐，目前來看，中信兄弟限定200席，至少可以進帳71萬元，這是讓死忠象迷進場的「優惠價」。
不過內野大部分為980、880元的票價，以「演唱會」的價格來看，可能還是有球迷願意買單，但平均就整體看到票價來說，約為500（外野）到1000這個間距，因此要球團賺錢，還是很有機會，加上若以「雙主場」方式並行，洲際棒球場租金相對來說「便宜」，中信兄弟的確有機會挑戰2015年Lamigo1.1億紀錄，拿到「破億」票房。
北部消費實力強！大巨蛋限定商品帶動商機
過去球團玩聯名商品，限量等在大巨蛋這個場域可能不夠用，以全場3萬8000人為例，光是商品、動線還有相關工作人員，都要準備跟平常比賽2倍以上人力，更不用說為了讓球迷有更好體驗，相關商品也要推陳出新，製作相關大巨蛋商品，也是商機。
以全年中職賽事來看，中信兄弟在大巨蛋要打26場，每場的限定商品或是相關廠商招商與贊助商等，都有可能有所變化，加上主題日、引退儀式等，球迷買氣旺，銷售額破千萬是基本的狀況，更何況球迷認為有新鮮感，光是商品，中信兄弟可能就可望進帳5000萬以上。，更別說加上季後賽、台灣大賽等票房跟商品，只要戰績不差，更可以吸引死忠球迷到場。
中職球迷可望拓展！大巨蛋是重要指標
以最受歡迎的球隊中信兄弟來說，大巨蛋給了球迷更多進場的理由，尤其象迷很多，不用驅車南下，節省不少麻煩，去年中職共有1,800,130名球迷進場，平均6000人進場，今年將再創新高，以六隊規格，加上台鋼雄鷹，今年中職各隊票房可以再創新高，大巨蛋很重要。
此外，最後沒有下雨、場地不佳等外在因素影響，中職球賽加上「省時」等機制，比賽可能會更好看，更刺激。
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