美股恐重演網路泡沫化？央行總裁這麼說 稱金融市場不會自我調整
全球股市、黃金、白銀及虛擬資產都在漲，好像無所不漲，市場也已有些擔憂聲音出現，美股走勢很像2000年網路泡沫化，今（14）日在立法院財委會國民黨立委賴士葆也關心全球金融市場未來是否出現泡沫？中央銀行總裁楊金龍表示，對於美股漲勢，市場也開始有些聲音出來，美股漲勢不健康有泡沫之餘。至於全球金融市場未來會有泡沫嗎？楊金龍並未正面回應，僅說，市場認為金融市場本身會自我調整，但從過去經驗來看，並沒有發生。
記者顏真真／台北報導
面對股市、金銀、虛擬資產都在漲，賴士葆詢問現在全球是處於牛市嗎？楊金龍表示，「目前為止，暫時處於牛市這沒錯，我可以同意」，至於牛市會維持多久？他表示，美國金融市場上漲的程度，市場也開始有些聲音漲過頭，認為美股漲勢不健康，有泡沫之餘。
賴士葆進一步追問，外國媒體報導現在美股走勢很像2000年網路泡沫化？楊金龍說，他有看到，報導認為可能就當時網路泡沫是很相似，因此給予提醒。
至於全球金融市場未來會有泡沫嗎？楊金龍並沒有直接回應，僅表示，理論上說金融市場本身會自我調整，但他覺得不對，最後金融市場也掉下來，並沒有自我調整，非理性榮景市場不會自我調整，對於現在是不是處於非理性榮景？楊金龍則笑而未答，只能用過去經驗來看。