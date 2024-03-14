陳時中爆BNT疫苗議價價格！藍委批有價差 羅一鈞2點回擊
台北地方法院13日開庭傳喚陳時中作證釐清相關事實。國民黨立委徐巧芯稍早指稱，陳時中出庭時揭露了當初與BNT議價新冠肺炎疫苗的價格達43元美金（約台幣1069元/劑），並質疑此一價格與後來慈濟、鴻海、台積電等採購價有落差。疾管署副署長羅一鈞今（14）早回應表示，疫苗價格受採購數量、供貨快慢、冷鏈物流等多種因素影響，採購背景不同、單價難以互相比較。
記者林志怡／台北報導
對於立委指稱政府2021年1月與德國BNT公司洽談但未履行之疫苗採購單價高於2021年7月三家企業團體採購捐贈BNT疫苗單價，羅一鈞指出，疫苗採購單價係受購買數量、供貨快慢及有無包含冷鏈物流配送等多重條件影響。
羅一鈞進一步解釋，我國政府於2021年1月與德國BNT公司洽談500萬劑疫苗採購合約，且要求首批到貨時間為2021年3月，但因該公司放棄而未完成簽署，而企業團體於同年7月採購捐贈1500萬劑疫苗，相關條件已然不同，二者疫苗採購情形之單價難以相互比較。
此外，羅一鈞指出，疾管署已多次說明公文保存期限不等同合約保密期限，與德國BNT公司完成簽署之採購合約保密期限為10年，疾管署並未將採購合約封存30年。
羅一鈞強調，因應新冠肺炎疫情，接種疫苗為防疫重要策略，針對疫苗採購與接種推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先，盼外界能本於事實評論，共同維護國人健康安全。