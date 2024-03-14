Lucas曾睡粉絲被退出NCT！沉寂2年宣布復出 確定6月2日來台
韓國男子團體NCT前成員Lucas（黃旭熙）2021年時被爆出劈腿粉絲、吃軟飯，甚至把粉絲當後宮等桃色醜聞，沉寂2年多後由所屬經紀公司SM娛樂宣布復出，並將以SOLO出道推出全新單曲，同時舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，6月2日確定來到台北。
記者張一笙／綜合報導
Lucas的官方社群發布他SOLO回歸，更宣布將於4月1日公開首張個人單曲〈Renegade〉，同步重開社群Bubble，以及展開「Flat Lux：熙」亞洲粉絲見面會，場次包含4月13日香港站、5月11日印尼站、6月2日台北站及6月15日菲律賓站，更透露還有其他場次尚未公布，預計將到亞洲各大城市宣傳單曲。
香港籍的Lucas為男團NCT、NCT中國分隊WayV前成員，也是第一位在SM娛樂出道的香港人。2021年8月時，Lucas接連被韓國、中國粉絲爆料他的一系列「渣男」行徑，不僅把粉絲當提款機，要求女粉絲負擔約會花費，還將其他女粉當作「後宮」，更同時與不同的女粉發生性關係。
一系列「渣男」行徑被爆出後，SM娛樂隨即宣布Lucas停止所有活動，並且退出NCT及WayV。Lucas帶來的負面影響，不僅影響個人形象，所屬團體一時間形象大崩壞，一度停止所有活動。如今Lucas宣布以SOLO身分重返演藝圈，不少粉絲和民眾都不能理解為何SM娛樂會繼續力捧劣跡藝人。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道