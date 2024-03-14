提前掃墓避塞車！這4天國道祭優惠 北高單趟省2杯奶茶錢
113年清明節連假自4月4日至4月7日共4天，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2個週休（3月23日、24日、30日及31日，共4日）採單一費率再7折收費，高速公路局呼籲用路人可多加利用前述日期提前掃墓享國道通行費優惠。
記者許若茵／台北報導
高公局表示，於清明節連假前2個週休實施通行費率優惠措施，以鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假，經統計，實施通行費優惠連假前2個週休交通量較一般週休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。經試算小型車單一費率再打7折通行費率為每公里0.63元，臺北(圓山)至高雄通行費僅213元，較一般費率343元節省130元 ，至於短途(每日行駛里程在42公里以下)用路人費用略有增加，籲請短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。
高公局提到，本次清明節連續假前2個週休除通行費率優惠措施外，另因國5交通需求將大幅增加並影響壅塞情形，於週六（3月23日及30日） 5-12時實施國5石碇、坪林交流道南向入口匝道封閉，並於週日(3月24日及31日) 15-20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向高乘載管制。詳細疏導措施已公布在高公局網站、高速公路1968App及相關媒體等，請用路人多加注意，配合疏導措施妥善規劃行程，並多利用離峰時段及收假日行駛。