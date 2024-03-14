台股2萬點市值劇烈洗牌！謝金河觀察靠「這國家」的企業愈來愈慘

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謝金河盤點各家公司市值，台積電市值超過新台幣20兆，聯發科1943億元，鴻海經過12日大漲，市值到1.67兆元。廣達則是躍升第4，其次依序是中華電信、富邦金、台達電、日月光、國泰金。長年老四的台塑石化退到第10、南亞第15、台塑第16、台化第31名，名次都往後退。
謝金河認為，過去30年，台灣前10大企業，台塑4寶都在榜上，但現在前10大只剩下1家，這顯示台塑集團競爭力全面後退。此外，與台積電並稱晶圓雙雄的聯電市值6640億元，僅甚下台積電的3.29%，差距之大使得聯電排到第11名。金融業市值也大洗牌，富邦金拉大與國泰金差距，中信金超越兆豐金，元大金也超過過去的三商銀，永豐金異軍突起，這都和經營團隊的用心有很大的關係，「也顯示事在人為！」。
謝金河表示，台股2萬點，市值起落變化很大，其中之一是市場在中國的，或遭到中國產品殺戮愈來愈慘，最具代表性的就是和ECFA有關的產業，看起來仍在鴻海殺戮中。未來創造價值比產量重量很多，比如低階晶片一片賣2萬，但高階晶片一片20萬，高階晶片經過Nvidia設計出來的GPU，可能一片賣200萬，創造的附加價值大不相同。
謝金河認為，今年外資大舉匯入台股，外資的買超與台灣ETF狂熱，是推升台灣加權指數最大動力。賴清德當選總統，並沒有如柯文哲說的台灣會垮，外資會跑光的現象，相反的，這個現象在中國出現。整體來看，台灣的產業，經濟實力愈來愈強，但是靠中國的，仍一直在往下，這個創新高與創新低並存的現象，會一直持續下去。更直說「我花了10天的時間看印度，看看印度，想想台灣，才知道台灣有多好！」。