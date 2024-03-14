陳玉珍辦公室斷捨離！丟棄中國外篩 羅一鈞提醒「2件事要做」
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以送到立法院垃圾場等待處理。衛福部副署長羅一鈞提醒，沒用過的快篩當一般垃圾處理即可，但紙盒、說明書等，可以做紙類回收。
記者林志怡／台北報導
新冠肺炎疫情期間，曾有一段「快篩荒」時期，當時各界急於從各處取得快篩產品，陳玉珍也通過各種方式，自中國買入大量的快篩試劑，提供給民眾使用，中央流行疫情指揮中心當時考量情況特殊，也暫時性開放民眾使用這類產品。
不過，隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上陸續有快篩產品通過台灣的緊急使用授權（EUA），這類沒有通過EUA的快篩使用需求大幅降低，陳玉珍近期整理立法院辦公室時，也清出大量剩餘、過期的中國快篩，並放置到垃圾場等待處理，卻意外引起關注。
羅一鈞提醒，如果新冠肺炎快篩尚未使用過，或是民眾檢驗後發現屬於陰性，都不屬於醫療廢棄物，當作一般垃圾處理即可，至於紙盒、說明書等，可以做紙類回收處理。
此外，疾管署指出，民眾使用快篩試劑前，務必注意先確認產品效期是否在有效期間或保存期限內，並詳閱使用說明書，並依使用說明書進行採檢及操作，如對產品操作或顯示結果有疑慮，可洽原購買地點或試劑廠商。