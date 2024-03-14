章子怡傳出用楊冪、趙麗穎蹭熱度！罕見怒嗆「閉嘴白痴」親自闢謠
金馬影后章子怡演過《藝伎回憶錄》、《十面埋伏》、《一代宗師》等知名電影，去年她宣布和歌手汪峰離婚，結束8年多婚姻。離婚後章子怡投入工作，與香港導演陳可辛合作電影《醬園弄》，有微博博主宣稱，章子怡為增加電影熱度，特意找來楊冪、趙麗穎加盟這部電影，章子怡罕見動怒現身回嗆：「並沒有！shut up idiot（閉嘴，白痴）！」
記者薛羽彤／綜合報導
電影《醬園弄》日前殺青，該片由導演陳可辛執導，章子怡、雷佳音、趙麗穎、楊冪等人主演。近日有微博博主發文透露，當紅女星趙麗穎、楊冪之所以會參演這部電影，是女主角章子怡向導演推薦的，「是因為章子怡的電影票房一直都很低迷，有點大不如前的樣子」，網友認為她是需要電影的熱度，將她再推上事業高峰，而有趙麗穎、楊冪加盟的話，電影票房肯定不會太差。
對此，章子怡罕見親上火線回覆，動怒回嗆「並沒有！shut up idiot（閉嘴，白痴）」。事後該名博主再度發文道歉，「我聽說的都是八卦，章小姐的電影我都看了，最喜歡的是官二，剛才的言論有失偏頗，向小姐姐道歉，小姐姐罵我我也認了。」
《醬園弄》日前舉辦殺青宴，也是章子怡在離婚後，首次公開露面，章子怡哽咽感謝導演陳可辛給自己重生的機會，「這一路有很多的變化，但是你一直都在，感謝你認為我是唯一的選擇，感謝你給了我重生的機會，我相信這對我來說是人生路上的新起點」。
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