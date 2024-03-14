電價調漲衝擊物價！央行總裁稱6月前不會降息 是否升息下周討論
國內電價4月將調漲，中央銀行去年預估今（2024）年消費者物價指數（CPI）達1.89%，若電價上漲，恐怕全年會突破2%，勢必也牽動央行利率政策走向。央行總裁楊金龍今（14）日坦言最擔心「通膨預期心理」，若物價長期維持在2%以上，未來的利率恐怕不會像以前那麼低檔了，6月前沒有降息空間，至於會不會升息？下周四央行召開理監事會，「會嚴肅討論這個議題」。
記者顏真真／台北報導
楊金龍說，現在美國、英國、歐元區都在討論降息，台灣情況不太一樣，不僅升息速度不同，台灣比較緩慢且持續，而且台灣以前長期平均通膨率在1%左右，假如長期通膨平均漲到1.5%，甚至1.5%至2%，很顯然就是結構性轉變，若發生這種情況，利率恐怕就不會像以前那麼低檔。
楊金龍之後更明確表示，今年6月前沒有降息空間，下半年還要再觀察。不過，他提到，美國因過去通膨一度高達8、9%，後來慢慢下來，我們情況不同，貨幣政策也完全不同，台灣是慢慢上去，不會像美國上去後下來速度也快，央行政策是逐步的，美國今年看得到降息，台灣因電價調漲壓力，上半年沒有降息空間。
至於有沒有升息可能？楊金龍說，下周四央行理監事會會嚴肅討論這個議題，央行關注的是通膨是否發生結構性改變，他覺得電價調漲不會改變通膨結構性。