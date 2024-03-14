訪視內幕流出！虐童保母一概不說話　曾遭家長抗議孩童屁股紅腫

惡保母虐嬰致死　黃國昌轟衛福部失職：要有人下台負責

▲民眾黨立委黃國昌點名衛福部有人要為虐童案下台。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.14）
▲民眾黨立委黃國昌點名衛福部有人要為虐童案下台。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.14）

記者邱新博／台北報導

針對台北市發生1歲男童剴剴遭惡保母虐死案，民眾黨團總召黃國昌今（14）日指出，該案在去年12月就已經發生，他質疑衛福部，過去三個月在幹什麼？更對於衛福部政次李麗芬說，重大兒童防制小組實施計畫當中只包括父母親屬不包括保母在內沒有辦法接受。他點名薛瑞元，贊成這樣的說法嗎？衛福部要正視自己的失職、這件事要有人下台、有人負責，薛瑞元要解釋清楚。

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黃國昌表示，發生這樣的事情，除了找出應該負責任的人，更重要檢討社會安全網、兒少網到底出現什麼問題。他指出，2018到2019年的兒童權利公約，我們是有出國家報告的，當中檢討的版本，要求強化少虐通報，但事件去年12月已經發生，雖然台北市政府社會局有對衛福部進行內部通報，但是沒有啟動應該啟動的程序，讓社會大眾群起譁然，「請問過去三個月在做什麼？」

黃國昌說，面對這樣的質疑，他沒辦法相信衛福部政次李麗芬針對他們應該要做的重大兒童防制小組實施計畫當中說只包括父母親屬不包括保母在內，「他們推諉卸責沒辦法理解、更沒辦法接受」。黃國昌公開請教薛瑞元，「你贊成這樣的說法，這是衛福部的立場嗎？掩飾自己失職的責任，連通報實施範圍都可以扭曲。」

另外，黃國昌表示，衛福部昨天有官員接受採訪說，因為這個保姆他不是她的家長家屬，所以不在範圍中；「但兒童保障法不是清楚記載實際照顧者，保母不是嗎？衛福部迴避說，因為兒童及少年保障法指的是照顧是家屬親屬、保母不在內，「薛瑞元你是法學教授，你對衛福部將這個話你要背書嗎？」

黃國昌批評，民進黨法案研議久，重大檢討也說再研議，有的話才要通知，為了迴避自己責任，什麼離譜解釋都做得出來；說得出來小孩已經死掉、配合檢調，「什麼時候檢調變成遮羞布跟擋箭牌？什麼時候變成兒虐處理程序的藉口？」他質疑，過去沒發生過這麼離譜的狀況，不管怎樣都會進檢調，衛福部再度開創讓人無法理解的擋箭牌。

黃國昌說，以後通報處理都廢了，都交給檢察官刑事偵查，「請問這跟行政機關依照行政程序要處理的有何關係？」民進黨政府現在掩飾重大缺失，迴避監督最好用的就是進檢調偵查程序了，衛福部立場是這樣嗎？要再度呼籲衛福部正視自己嚴重失職的責任、誰做的決定可以不要召開，清楚地跟社會大眾說清楚講明白，這件事要有人下台、有人負責，衛福部長薛瑞元解釋清楚。

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