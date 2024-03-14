惡保母虐嬰致死　黃國昌轟衛福部失職：要有人下台負責

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國昌說，面對這樣的質疑，他沒辦法相信衛福部政次李麗芬針對他們應該要做的重大兒童防制小組實施計畫當中說只包括父母親屬不包括保母在內，「他們推諉卸責沒辦法理解、更沒辦法接受」。黃國昌公開請教薛瑞元，「你贊成這樣的說法，這是衛福部的立場嗎？掩飾自己失職的責任，連通報實施範圍都可以扭曲。」
另外，黃國昌表示，衛福部昨天有官員接受採訪說，因為這個保姆他不是她的家長家屬，所以不在範圍中；「但兒童保障法不是清楚記載實際照顧者，保母不是嗎？衛福部迴避說，因為兒童及少年保障法指的是照顧是家屬親屬、保母不在內，「薛瑞元你是法學教授，你對衛福部將這個話你要背書嗎？」
黃國昌批評，民進黨法案研議久，重大檢討也說再研議，有的話才要通知，為了迴避自己責任，什麼離譜解釋都做得出來；說得出來小孩已經死掉、配合檢調，「什麼時候檢調變成遮羞布跟擋箭牌？什麼時候變成兒虐處理程序的藉口？」他質疑，過去沒發生過這麼離譜的狀況，不管怎樣都會進檢調，衛福部再度開創讓人無法理解的擋箭牌。
黃國昌說，以後通報處理都廢了，都交給檢察官刑事偵查，「請問這跟行政機關依照行政程序要處理的有何關係？」民進黨政府現在掩飾重大缺失，迴避監督最好用的就是進檢調偵查程序了，衛福部立場是這樣嗎？要再度呼籲衛福部正視自己嚴重失職的責任、誰做的決定可以不要召開，清楚地跟社會大眾說清楚講明白，這件事要有人下台、有人負責，衛福部長薛瑞元解釋清楚。