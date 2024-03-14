台大畢業沒用！科技業主管嗆企業不愛用　網：這類型真的沒優勢

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親戚認為，企業喜歡那種聽話又沒想法的，都覺得「台大的問題最多」，所以企業都不愛用，這是大家的共識，出社會就是一張白紙，很多都要從頭學，就算台大畢業也不可能放到主管職，所以主管在選底下職員時，都不會想挑台大，因為其他學校更願意從頭開始學。
女網友回擊說，搞不好是因為台大的有更多其他選擇，就算公司給offer也不一定會去，所以企業去找一定會去的人，「不是讀台大就是為了就業，很多人來到台大後，人生有了很多不一樣的選擇，像是出國或創業」。但她也很納悶，才來發文詢問，台大找工作真的沒優勢嗎？企業對台大人印象這麼不好嗎？
文章一出，網友紛紛持不同意見，一票人搖頭反對，「請不起台大的公司，才會貶低台大」、「身為高階主管跟你說，台清交是非常受歡迎的，甚至在某些公司是入場門票，非台清交直接刷掉；但越爛的公司，裡面的主管越不敢用高學歷的人，因為主管學歷不好，怕自己被取代啊」、「銀行業某些職位、IC設計工程師競爭激烈，學歷是入場券」。有人認為是公司問題，「我覺得是薪水給不起，我當面試官面試過的台大水準都很優秀」、「用不起跟不愛用是兩回事吧」。
但也有人同意親戚說法，「妳阿姨講的是事實，傳產真的不愛用台清交」、「我們老師也是某企業主管，他都說面試的時候都會先排除頂大跟私大，比較喜歡用中間層的」。也有網友分享，「我們公司之前也是很喜歡用頂大出來的學生，可是後來陸續有幾個台大碩，在工作上表現不如預期，而且人際關係也不怎麼好，後來我們就漸漸不喜歡用台大的人，歸咎出來的原因，大略覺得台大人很驕傲，很堅持自見，還有一種你們都不懂，只有我懂的優越感。」
有網友點出，「大公司對於用頂大是比較沒懸念，中小企業的話，頂大確實沒有特別優勢，曾經遇過不少用人主管說只要用私校就好，反正進來都還要教」。
至於企業到底愛不愛用台大生？可以從幾個調查中看出端倪，1111人力銀行與TUN大學網日前公布「2024企業最愛大學調查」，前3名依序是成功大學、台灣大學、陽明交通大學；《遠見雜誌》公布的「2024企業最愛大學生調查」，前3名依序是成大、北科大、台科大，台大落在第4名。
以104人力銀行日前發布的《大學品牌力》報告來看，總排名以成大居首，隨後依序是陽交大、台大、清大等；若以學群來看，台大在文史哲學群、外語學群、生命科學學群、生物資源學群、地球與環境學群、社會與心理學群、財經學群、資訊學群、管理學群、數理化學群、醫藥衛生學群等11個學群稱霸；另外，台大在10項指標中，一舉摘下知名度、職務能力、未來能力、學群力、校友薪資與研發力6冠，為最強的學校。